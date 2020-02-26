شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي،حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 4٫50 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 4٫70 ريال، كما يقترب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 4٫15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط