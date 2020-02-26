شكرا لقرائتكم خبر عن دار فان كليف أند آربلز تحتفي بقدوم الربيع بهدية شاعرية والان نبدء بالتفاصيل

كل عام، تحتفي دار فان كليف أند آربلز بقدوم فصل الربيع مع هدية شاعرية إلى الطبيعة. وها هي الأزهار الثمينة تتفتّح لتغني مجموعة فريفول بثمانية إبداعات برّاقة جديدة تضم سواراً وساعتين سريّتين. فاجتمعت مهارات الدار الحرفية لتنفح روحاً حيويةً في التويجات اللامعة، التي تشرق البشرة بضيائها الثمينة. تقدّم مجموعة فريفول تصميمات جمالية جديدة مع إبداعين يجمعان بين السوار الطوقي من الذهب المصقول والحلى الزخرفية البراقة، كما تسلط دار فان كليف أند آربلز الضوء على خاصية التحوّل مع إبداعين جديدين من الذهب الأبيض مرصّعين بالماس: مشبك قلّادة وساعة سرية. دائماً ما تسعى دار فان كليف أند آربلز إلى إضفاء المزيد من التألق إلى إبداعاتها، لذلك فهي تستعين بتقنية الصقل كالمرآة. على كل بتلة، يبرق الذهب بعد الصقل اليدوي فيخلق انعكاسات غنية. تختار الدار الأحجار لكل إبداع بعناية فائقة. فأحجار السافير الوردي، التي تزيّن إبداعات فريفول الجديدة تتميّز بكثافة لونها وتضفي شعاعاً استثنائياً إليها

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