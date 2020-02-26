شكرا لقرائتكم خبر عن الحداد للمزادات.. نجاح جديد يضاف إلى مسيرة نجاحات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

انتهت مؤخراً شركة الحداد للمزادات العلنية من مزادها العلني لبيع معدات وآليات شركة المدار العربي وشاحنات وسيارات شركات ومؤسسات أخرى بالمنطقة الشرقية، وقد شهد المزاد حضوراً كبيراً وتوافد التجار والمهتمين بالشراء (أفراد وشركات) من كل أنحاء المملكة.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الحداد للمزادات العلنية باقر عبدالمحسن الحداد عن شكره وتقديره لجميع العملاء، الذين وضعوا ثقتهم بالحداد، مؤكداً أن الشركة كانت عند حسن ظن عملائها، حيث تم بيع ما يقارب العشرة آلاف قطعة متنوعة بين معدات وآليات وشاحنات وسيارات في مزاداتنا خلال عام 2019م. مضيفا إن خطط الشركة للعام 2020 ستتم بشكل متميز وأكثر تنظيماً مما سبق لكي تتمكن الشركة من تنفيذ أكبر عدد من المزادات الناجحة بذات المعايير، التي تلتزم بها شركة الحداد.

وأضاف الحداد إن سبب اختيار شركة المدار العربي لشركة الحداد في تمثيلهم لبيع الفائض من بضائعهم هي السمعة الحسنة، التي تتمتع بها شركة الحداد، لا سيما أنها تسدد ثمن البضائع للشركات البائعة في المزاد خلال مدة أقصاها 3 أيام.