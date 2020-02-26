شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق أكبر فعالياتها «مهرجان مأكولات العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت هايبرماركت لولو مهرجانها السنوي «مأكولات العالم» في جميع فروع لولو حول المملكة من تاريخ 26 فبراير حتى 10 مارس 2020 للاحتفال بالنكهات والثقافة.

وخلال أسبوعين سيوفر المهرجان لمحبي الطعام للعائلة والأصدقاء تجربة تذوق الأطباق العالمية لأكثر من 25 دولة، بالإضافة لمسابقات الطبخ في جميع فروع لولو هايبرماركت الرئيسة، كما سيوفر نحو 20 ظهورا للطهاة المشهورين والشخصيات المعروفة، والعروض الهائلة على المنتجات خلال فترة المهرجان، وسيتمكن المتسوقون من الحصول على فرصة الفوز بـ 1500 عربة تسوق مجانية خلال فترة المهرجان.

وسيقوم الشيف الشربيني - وهو أحد أكثر الطهاة المعروفين في الشرق الأوسط بزيارة لولو هايبرماركت الرياض بتاريخ 26 فبراير وبتاريخ 27 فبراير في الدمام وتاريخ 29 فبراير في جدة. كما سيتواجد الشيف هشام باعشن في لولو هايبرماركت جدة بتاريخ 27 فبراير وفي الرياض بتاريخ 28 فبراير وبتاريخ 29 في الدمام. وسيزور الشيف هاربال سينج لولو هايبرماركت الرياض بتاريخ 5 مارس وبتاريخ 6 مارس في جدة وبتاريخ 7 مارس في الدمام. كما يتضمن المهرجان مسابقة لولو شيف - وهي مسابقة طبخ وتحدٍ مباشر بين الأسر المنتجة المحلية بتاريخ 28 فبراير الساعة 7 مساء في أطياف مول، الرياض.

تعليقًا على هذا الحدث، قال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: «قمنا بتنظيم مهرجان المأكولات العالمية لأكثر من 10 أعوام حتى الآن، لكن هذا العام سيكون أكبر احتفال لنا. فقد حصلنا على دعم لا متناهٍ من مختلف السفارات، مجالس التجارة، المنظمات المجتمعية المعروفة، الفنادق وقطاع السياحة، الطهاة المشاهير، ومشاهير التواصل الاجتماعي».