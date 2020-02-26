شكرا لقرائتكم خبر عن 36 % ارتفاعا في المدفوعات الإلكترونية خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د.أحمد الخليفي، عن تحقيق ارتفاع في عمليات المدفوعات الإلكترونية بنسبة 36.2 % في منتصف العام الماضي الماضي، متجاوزة المستهدف لرؤية 2030 التي تقدر بـ28 %، مشيرا إلى أن المملكة تمضي قدما في تطوير خططها الإستراتيجية في القطاع المالي؛ بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

وأضاف الخليفي في كلمته التي افتتح بها أمس أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات «ميفتك» في نسخته الثالثة في الرياض والسادسة عشرة على مستوى المنطقة: إن «ساما» تسعى لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030، ونحن ملتزمون برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع الأطراف، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحَّدة.

وأضاف: أطلقت مؤسسة النقد التراخيصَ لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، وقد منحت الترخيصَ لشركات محافظ إلكترونية وخدمات مدفوعات، لتتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة بالسوق قبل نهاية عام 2020.

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وأظهرت نتائج أداء منظومة المدفوعات نموا في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 % مقارنة بعام 2018 لتصل إلى نحو 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزة 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24 % مقارنة بالفترة نفسها للعام 2018.

وأشار الى أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى بلغ مليون عملية بنسبة نمو 442 %، واحتلت تقنية الاتصال قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية نسبة 56.5 % من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 94 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 1431 %، كما بلغ عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الجوال الذكية عبر نقاط البيع 106.5 ملايين عملية، بقيمة 9 مليارات ريال تمثل 10% من مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنفس العام.

وأكد المحافظ على الدور التشريعي والرقابي لـ«ساما» ودورها في وضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها، فيما أنشأت المؤسسة إدارة للرقابة على نظم وشركات المدفوعات؛ ليتركز دورها في وضع السياسات التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ولمنتجات هذا القطاع، ومنح التراخيص اللازمة للشركات في هذا المجال والإشراف عليهم.