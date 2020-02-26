سلطان الجابر يؤكد التزام «أدنوك» بالإنتاج المسؤول للنفط والغاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي «لأدنوك» ومجموعة شركاتها، أن أدنوك ماضية في تعزيز مكانتها المتقدمة ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، من خلال التوسع في برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أوكسيد الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية بعنوان «قادة الفكر في قطاع النفط والغاز» التي شارك فيها أيضاً كل من أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، وأوليفيه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير»، وعويس سرمد، مساعد الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أوكسيد الكربون في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الجابر التزام «أدنوك» بالإنتاج المسؤول للنفط والغاز، في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لزيادة قدرة برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون 5 مرات على الأقل، بحلول عام 2030 ضمن خطتها الشاملة للاستدامة.

خفض الانبعاثات

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وأوضح الجابر أهمية برنامج التقاط الكربون في تمكين «أدنوك» من خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير والمحافظة على مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة، وأدائها الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما أشار إلى مساهمة البرنامج في تمكين الشركة من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطياتها الهيدروكربونية من خلال تعزيز استخلاص النفط من المكامن، وخفض عمليات حرق الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

وقال: «يسهم برنامج «أدنوك» لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أوكسيد الكربون في تعزيز مكانتنا ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم. كما يمثل البرنامج عاملاً مهماً في تحقيق أهداف خطتنا الشاملة للاستدامة لعام 2030، لا سيما هدفنا بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%».

وأضاف: «في إطار مساعينا لتحقيق أهداف برنامجنا لالتقاط الكربون، نركز على إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة ذات الجدوى الاقتصادية مستندين إلى الأساس البيئي الراسخ الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخ مكانة أدنوك الرائدة في مجال الاستدامة، وأدائها الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة».

5 ملايين طن سنوياً

وتستطيع منشأة «الريادة» التابعة لأدنوك في إمارة أبوظبي، حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتخطط أدنوك لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون بأكثر من 500% من مصانع الغاز التابعة لها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أوكسيد الكربون التي تلتقطها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار، أو غابة تزيد مساحتها على ضعف مساحة دولة الإمارات.

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر خطة «أدنوك» لتحقيق أهداف برنامج التقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال التقاط 2.4 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون من مصنع شاه للغاز، وما يقرب من مليوني طن من ثاني أوكسيد الكربون من مصنع حبشان وباب.