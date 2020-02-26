شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتأرجح بفعل اقتناص الصفقات ومخاوف تراجع الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو 4% في الجلسة السابقة، مقابل تزايد المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 0.3% إلى 56.49 دولار للبرميل بعد أن نزل 3.8% في الجلسة السابقة ليسجل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من فبراير/ شباط، وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.3% إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7% في الجلسة السابقة، قبل أن يرتد الخامين في وقت لاحق بخسائر تتراوح بين 0.2% و0.5%.
وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية الاثنين في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي في حين يُتوقع أن تكون مخزونات المنتجات المكررة انخفضت بحسب ما أظهره أمس الاثنين استطلاع أولي أجرته رويترز للأسبوع المنتهي في 21 فبراير/ شباط.
وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية رويترز الاثنين أن من المتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على طلب النفط قصير الأمد وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.
من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء إنه يتعين على «أوبك بلس» ألّا تتهاون بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن أوبك والدول المنتجة للنفط الشريكة لها، في إطار ما يُسمى بمجموعة أوبك+، ستستجيب على نحو مسؤول لانتشار فيروس كورونا.
وقال للصحفيين على هامش مؤتمر في الرياض «كل مسألة خطيرة يجب التعامل معها بجدية».
وأضاف الأمير عبد العزيز أنه يثق في أن كل عضو في مجموعة أوبك بلس هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب.
وقال الأمير عبد العزيز إنه يواصل النقاشات مع موسكو وإنه يثق في شراكة الرياض مع باقي مجموعة أوبك بلس، وتابع قائلا «لا يزال في جعبتنا أفكار ولم نغلق هواتفنا. هناك دائماً سبيل جيد للتواصل عبر مؤتمرات هاتفية». (وكالات)
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