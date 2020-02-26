3300 زائر من أنحاء العالم لـ «بريك بلك» في اليوم الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحت رعاية الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبحضور وزراء النقل العرب، انطلقت، امس، فعاليات «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2020»، الحدث الأكبر في قطاع الشحن البحري والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعقد المؤتمر في دبي للعام الثالث على التوالي، حيث شهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يستمر يومين، مشاركة أكثر من 3300 زائر من مختلف أنحاء العالم، وبزيادة 24% مقارنة بالعام الماضي. وينظم الحدث في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعة زعبيل رقم (5).



تطورات مهمة



وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «بكل تأكيد، يؤدي معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» دوراً مهماً في تعزيز نمو قطاع الشحن البحري من مختلف النواحي. وحيث إن دولة الإمارات تشهد تطورات مهمة خلال الفترة الحالية، فإن وجود عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم معنا، سيسهم في تحفيز النمو الإقليمي بصورة كبيرة».

وأضاف: «مع اقتراب موعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، فإن توقيت انعقاد معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» هذا العام من شأنه أن يعود بفوائد جمة على المشاركين. ونظراً لأن قطاع النقل البحري يضم عدداً من مكونات سلسلة التوريد الصناعية، فإن المشروعات التي تنطلق من فعالية هذا العام ستلعب دوراً مهماً في تحقيق النمو المستدام، فدولة الإمارات تستأثر حالياً بنسبة 35% من الاستثمارات في قطاع الشحن البحري في المنطقة، حيث استثمرنا أكثر من 157 مليار درهم في تطوير وتوسيع الموانئ المحلية في الدولة، ولكن هذه الجهود تسعى إلى تعزيز البنية التحتية البحرية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ونتطلع إلى أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها، ونرى نتائج هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع».



مناقشات ثرية

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وقال المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «تتسم سلسلة التوريد الصناعية بنطاقها الواسع، ومرة أخرى يؤكد مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» نجاحه في أن يجمعها تحت مظلة واحدة، ويسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع. ومع سعينا في دولة الإمارات إلى تطوير أنشطة النقل والتجارة العالمية، فإن الملاحظات والآراء التي تنتج عبر التفاعل والتواصل بين أبرز الفاعلين في هذا المجال لا تقدر بثمن. وقد شهد اليوم الأول من مؤتمر هذا العام مناقشات ثرية بين عدد من أبرز القادة في هذا القطاع، ومن شأن هذا التفاعل المستمر أن يعزز مكانة دولة الإمارات في القطاع البحري العالمي، إضافة إلى الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية لهذا القطاع».



النمو عبر الابتكار



وشهدت نسخة هذا العام إطلاق عدد من المبادرات الجديدة والمبتكرة، فقد تم عقد جلسات ل«قادة بريك بلك» للتواصل السريع عبارة عن لقاءات لمدة خمس دقائق مع عدد من العارضين.

إضافة إلى ذلك، تم تقديم مبادرة «بريك بلك للواقع المدمج» التي تسمح للشركات بعرض إمكاناتها من خلال تقنيات الواقع المدمج بطريقة مبتكرة وتفاعلية.



مبادرات جديرة بالثناء



قالت المهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ورئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري: «يعتمد مستقبل سلسلة التوريد الصناعية ونجاح الاقتصاد العالمي على القوى العاملة الشغوفة بما تعمله. ومع الجهود الكبيرة التي يبذلها «بريك بلك الشرق الأوسط» لدعم الشباب، وتطوير قدراتهم وتشجيع المرأة على المشاركة بنسبة أكبر، فإن الفوائد التي ستعود على المشاركين، وعلى القطاع بشكل عام، لا يمكن حصرها. وحيث إن الإمارات دولة قامت على الابتكار، فإن المبادرات المبتكرة التي نفذها المعرض أمر جدير بالثناء».