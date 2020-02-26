6 % نمو مبيعات السيارات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

أظهرت أحدث بيانات من جمارك دبي أن الإمارة أعادت تصدير ما قيمته 3.6 مليار درهم من قطع غيار ولوازم السيارات في النصف الأول من عام 2019، وبالنظر إلى متوسط نمو إعادة الصادرات في الأعوام الثمانية الماضية، يتوقع أن تكون وصلت قيمتها بنهاية عام 2019 إلى 7.4 مليار درهم وذلك بنسبة نمو قدرها 3% مقارنة بعام 2018.

بحسب دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي تقوم الكثير من شركات تصنيع السيارات في العالم بإنتاج أجزاء السيارات مثل المحركات، ناقلات الحركة، الهياكل وقطع غيار الهيكل سواء قامت بتصنيعها أو شرائها من موردين آخرين، ومن جهة أخرى، هنالك أيضاً بعض الشركات المصنعة للسيارات التي تنتج قطع غيار أو لوازم السيارات أو ما يعرف بموردي المستوى الثاني، ويقول الخبراء، إن هناك عمليات تجارية كبيرة نسبياً في سوق قطع غيار ولوازم السيارات، وتلعب دبي دوراً بارزاً في إعادة توزيع قطع الغيار هذه إلى دول شرق أوسطية وإفريقية.



الشركاء الرئيسيون



أشارت الدراسة إلى أنه خلال النصف الأول من 2019، حلت السعودية في الصدارة كأكبر سوق لإعادة صادرات دبي من قطع غيار السيارات بحصة بلغت 13% وتقوم السعودية بشكل رئيسي باستيراد أجزاء ولوازم السيارات كما أنها أكبر مستورد لقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط، وطبقا ل «فتش سليوشينز»، ارتفع الطلب على قطع الغيار في السعودية بصورة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب تنامي الحاجة إلى إصلاح السيارات والسماح للنساء بقيادة السيارات في 2018، وزيادة عدد السعوديين الذين يدخلون تعديلات خاصة على مركباتهم.

كما بلغت حصة المناطق الحرة في الإمارات، وكذلك إمارات الدولة الأخرى في إعادة صادرات دبي من أجزاء السيارات 8% في النصف الأول من 2019، ووفقاً ل «فتش سليوشينز»، يتوقع أن تحقق مبيعات السيارات في الإمارات نمواً سنوياً قدره 6.1% في 2019 وهو ما يدعم كذلك نمو سوق أجزاء السيارات في الدولة، أما ثاني أكبر شريك تجاري لإعادة صادرات دبي من قطع غيار السيارات، فكان العراق (8%)، ثم أفغانستان (7%) وعمان (6%). وقد كانت حصة دول أخرى أقل من 5%.

وبحسب جمارك دبي، في النصف الأول من 2019 استوردت دبي قطع غيار سيارات من اليابان التي استحوذت على حصة سوق قدرها 34%، تلتها كوريا الجنوبية 12%، ألمانيا 10%، الولايات المتحدة 10%، الصين 9% ودول أخرى 25%.

وفي نوفمبر 2018 أجازت الحكومة في الإمارات تشريعات جديدة حول مقاييس قطع غيار السيارات، ودخلت هذه التشريعات حيز التنفيذ في يناير 2019، وطبقاً للقانون الجديد، يجب أن تطابق كافة قطع الغيار الجديدة التي تستورد إلى الدولة المقاييس التي تضعها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث تحصل قطع الغيار القانونية على علامة الجودة من الهيئة.



لوازم المركبات



وبحسب جمارك دبي، بلغ إجمالي تجارة دبي في قطع غيار السيارات حوالي 38.1 مليار درهم في عام 2018، وضمن هذه الفئة، كانت أكبر مجموعة منتجات تمت التجارة فيها هي أجزاء ولوازم المركبات (رمز النظام المنسق 8708) بحصة قدرها 42%، وقد بلغت تجارة دبي في هذه المجموعة من المنتجات نحو 15.9 مليار درهم منها 53% عبارة عن قيمة واردات، 45% إعادة صادرات و2% صادرات.

وبلغت حصة إعادة الصادرات من واردات مجموعة المنتجات المذكورة أعلاه 85% في نفس السنة، إضافة إلى ذلك، في 2018، بلغت إعادة صادرات دبي من أجزاء ولوازم السيارات للعالم نحو 7.2 مليار درهم بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق، وقد سجلت إعادة الصادرات في الفترة من 2011 إلى 2018 نمواً بمعدل سنوي تراكمي قدره 2.3%، كما بلغ حجم إعادة صادرات دبي من قطع غيار ولوازم السيارات نحو 520 ألف طن في 2018، وسجلت نمواً بمعدل سنوي تراكمي قدره نحو 4.7% بين 2011 و2018.

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الطقس الحار



ووفقاً ل «جمارك دبي»، قامت دبي بإعادة تصدير أجزاء ولوازم أخرى للسيارات بحصة قدرها 64%. وتشمل أجزاء السيارات الرئيسية الأخرى التي أعيد تصديرها أجزاء ولوازم لأبدان السيارات 7%، المكابح والمكابح المساعدة 6%، أنظمة التعليق وماصات الصدمات 5%، معشقات وأجزاؤها، وأجزاء أخرى 13%.

ويسهم الطقس الحار والأجواء الصحراوية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تعرض المركبات للأعطال، وهو ما يؤدي إلى طلب مرتفع على قطع غيار السيارات العادية مثل البطاريات والإطارات وسوائل التبريد، بطانات المكابح، صندوق التروس وأجزاء وحدات التكييف، ويتوقع زيادة الطلب على قطع الغيار خلال الأعوام المقبلة لتلبية الحاجة المتنامية لإصلاح السيارات، وتزايد عدد قائدي السيارات الذي يرغبون في إدخال تعديلات على مركباتهم.

كما توضح آخر البيانات أن واردات دبي من المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى السيارات الكهربائية والهجينة قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على أجزاء وقطع غيار لهذه المركبات المعينة، إضافة إلى ذلك، سوف تشهد مبيعات أجزاء الحافلات والحافلات الصغيرة في دبي نمواً حيث تستخدم وسيلة لنقل أعداد كبيرة من الزوار خلال فعاليات معرض إكسبو 2020، ويمكن لدبي أن تصبح مركزاً لصناعة مكونات قطع غيار السيارات، حيث هناك طلب مرتفع في الإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى على هذه المنتجات، ويتطلع المستهلكون في المنطقة إلى الارتقاء بمركباتهم لزيادة كفاءتها وقدرتها على تحمل الظروف المناخية السائدة.