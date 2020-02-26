40 شركة محلية وعالمية في معرض «إيكرس 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، عن استقطاب أكثر من 40 شركة محلية وعالمية للمشاركة في الدورة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» الذي سيقام خلال الفترة 5-7 مارس/ آذار المقبل، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، امس، في مقر غرفة الشارقة للكشف عن تفاصيل المعرض، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومروان المشغوني مدير العلاقات الحكومية في مركز إكسبو الشارقة، وحميدي علي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين في الغرفة، وممثلي وسائل الإعلام.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن أن معرض «إيكرس 2020» الذي سيقام على مساحة 4000 متر مربع، سيشهد مشاركة كبرى الشركات العقارية من مصر التي ستعرض أحدث المشاريع، وفرص الاستثمار، والتملك.

الترويج للقطاع العقاري

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، على أهمية المعرض باعتباره من الأدوات الرئيسية للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، الذي يعتبر من ركائز اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن الاستثمارات العقارية أثبتت جدواها الاستثمارية بالمقارنة مع مختلف القطاعات، في ظل ما تحتويه من أصول ثابتة تزيد قيمتها مع الوقت، الأمر الذي يعكس الثقة التي يوليها المستثمرون للسوق العقاري في الشارقة، وتأكيداً على ما تتمتع به من أمان استثماري واستقرار اقتصادي وعوامل مخاطرة معدومة.

بيئة حاضنة

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وقال عبد العزيز أحمد شامس الشامسي: إن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تسعى بشكل دائم إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم، ونجحت في كسب ثقة المستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب، خلال السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، حتى أضحت الشارقة واحدة من أسرع المدن تطوراً في العالم، ضمن قائمة المراكز ال 10 الأولى عالمياً من حيث النمو السكاني، حسب التقرير الصادر عن قسم النمو السكاني في الأمم المتحدة.

تعزيز دور الشباب

وأكد سعيد غانم السويدي، أن معرض الاستثمار العقاري في دوراته السابقة أثبت أهميته في مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة وفي مدينة الشارقة على وجه الخصوص، والذي كان له الأثر في تعريف وتسويق العديد من المشاريع المحلية ليواكب النهج الاقتصادي التي ترسمه دولة الإمارات والذي يعمل على تنويع مصادر الدخل وتطوير البنى التحتية للدولة من خلال العديد من الفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية، موضحا أن هذا النهج الرائد للمعرض سيبقى مستمرا خلال دورته الجديدة حيث حرصت اللجنة التنظيمية على إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة ومن أهمها تنظيم حلقة حوارية شبابية بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والتي تتمحور حول بحث الآليات الكفيلة بتعزيز دور الشباب الإماراتي في الاستثمار العقاري.



منصة متخصصة



أكد المهندس حميدي الكتبي، أن دائرة التخطيط والمساحة ستشارك في إيكرس 2020 من خلال منصة لعرض كافة الجهود التي تبذلها الدائرة والتي تمثل داعماً هاماً لكافة العاملين بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن المعرض يعــد من أهم اللقاءات السنوية التي تسهم فــي دعم القطاع العقاري في الشارقة، ففيه يلتقي المختصين وأصــحاب القرار وممثلي المؤســسات المالية والمستثمرين وغيرهم ممن يعملون بشكل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع الذي يمثل واحداً من أهم الشرايين الاقتصادية والداعمة لاقتصاد الإمارة، كما يمثل فرصة استثنائية لوضع خطط طموحة تستشرف المستقبل وتعزز مسيرة التميز والابتكار والتطوير، وترسم خارطة طريق لمستقبل القطاع العقاري بإمارتنا الباسمة.