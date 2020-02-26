«هلع كورونا» يواصل الضغـط على «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، موجة نزيفها مع استمرار مخاوف تفشي فيروس كورونا على نطاق أوسع خارج الصين.

في بورصة نيويورك، واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية نزيفها بعد تحقيقها لأسوأ انخفاض منذ عامين يوم الاثنين، بسبب المخاوف من أن تفشي فيروس كورونا سيؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت مؤشر داو جونز الصناعي 259 نقطة، تمثل 0.91%، كما انخفض مؤشر «إس آند بي» 0.85%، و«ناسداك 100» 0.70%، تحت ضغوط تحذيرات للخطوط الجوية الأمريكية المتحدة و«ماستركارد» من التأثير المحتمل لفيروس كورونا على نتائج الربع الأول من العام، وتراجعت «يونايتد إيرلاينز» 0.4%، و«ماستركارد» 3%، كما انخفضت أسهم «ميكرون» 1%.

وفي القارة العجوز، انتعشت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بعدما مُنيت بأكبر خسائر منذ يونيو/‏‏‏‏حزيران 2016 في الجلسة السابقة، قبل أن تعود المؤشرات للمنطقة الحمراء.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.47% ليصل إلى 414.6 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.44% مسجلاً 7195.8 نقطة، كما نزل مؤشر فوتسي إم.بي.آي الإيطالي بنسبة 0.39% مسجلاً 23600.2 نقطة بعد سجل خسائر بنحو 5.4 في جلسة الاثنين، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 5826.6 نقطة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7% مسجلاً 13119.3 نقطة.

وتعافت أسهم شركات الطيران التي كانت الأكثر تضرراً في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم لوفتهانزا وإيزي جت ورايان إير بين 0.6 و1.4%.

وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الثلاثاء، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون حيازاتهم من الأسهم في أول ساعة للتداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وفي الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج بر الصين الرئيسي الاقتصاد العالمي.

وهوى المؤشر نيكاي 3.3% إلى 22605.41 نقطة في أكبر هبوط خلال الجلسة في 14 شهراً وأغلق عند أدنى مستوى منذ أواخر أكتوبر/‏‏‏‏تشرين الأول. واقتدى المؤشر بانخفاضات في الأسهم العالمية يوم الاثنين، حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة في احتفالات بذكرى ميلاد الإمبراطور.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.33% إلى 1618.26 نقطة مع تراجع 98% من الشركات المدرجة عليه.

وهوى سهم شركة الإعلان دينتسو 8% لأقل مستوى في ست سنوات ونصف السنة في ظل تنامي الشكوك بشأن ما إذا كانت دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو ستقام كما كان مقرراً. وأدى ارتفاع الين بقوة على مدى الجلستين الماضيتين إلى الإضرار بالمصدرين، وتراجعت أسهم مازدا موتور 6.8% بينما نزل سهم تويوتا موتور 3.4%.

وخالف سهم فوجي فيلم هولدينجز الاتجاه العام، إذ قفز 2.8% ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عقب تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن اليابان تدرس استخدام عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا الذي تنتجه إحدى شركاتها التابعة لعلاج فيروس كورونا.

(وكالات)