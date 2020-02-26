330 مشاركاً في معرضي صيانة وتجهيز الطائرات بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، معرض «الشرق الأوسط للتجهيزات الداخلية للطائرات»، ومعرض «صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات»، وهما حدثان مشتركان يجمعان القطاعات الرئيسية لصناعة الطيران لدعم نمو الناقلات في المنطقة، بمشاركة أكثر من 330 عارضاً.

يأتي ذلك في ظل استحواذ دولة الإمارات على الحصة الأكبر من قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، إضافة إلى التجهيزات الداخلية للطائرات، في ظل وجود الناقلات الوطنية التي تضم أساطيل حديثة، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب على هذه الخدمات خلال السنوات المقبلة، مع نمو السوق المستمر، الأمر الذي جعل الدولة مركزاً رئيسياً للقطاع في المنطقة.

منصة للابتكارات



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، إن منطقة الشرق الأوسط تشتهر بالتوسع المستمر في قطاع الطيران، وتواصل وتيرة نموها، من خلال أعداد الطائرات التي تضيفها شركات الطيران الكبرى إلى أساطيلها، والابتكار المستمر في التصاميم الداخلية لهذه الطائرات، مشيراً إلى أن هذا النمو يساهم في زيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط لدعم هذه الأساطيل.

وأضاف سموه، في كلمة له خلال الكتاب السنوي للمعرض: اكتسب معرضا «الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات»، و«التجهيزات الداخلية للطائرات»، سمعة قوية كمنصة مخصصة للاعبين الرئيسيين، وشركات الطيران والمشترين والموردين للالتقاء، ويعتبر المعرضان منصة مثالية للابتكارات والحلول الجديدة للوصول إلى صانعي القرار.



زيادة الإنفاق

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وتتوقع مؤسسة «آي سي إف» أن يصل حجم الإنفاق على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة عالمياً من 87 مليار دولار، إلى 133 مليار دولار خلال العقد الحالي. وسوف تساهم أساطيل الطائرات في زيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح خلال العقد المقبل، حيث ستشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطيران التجاري، من 7.5 مليار دولار، إلى 12.5 مليار دولار.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط، دخول عدد من مقدمي خدمات الصيانة من خلال افتتاح منشآت توفر خدمات الصيانة للمحركات والأجزاء واللوجستيات، وتعزز الاستثمارات في القطاع بدعم المحفزات الحكومية والشركات مع الجهات المحلية وعقود كبيرة من شركات الطيران الكبرى.

وستشكل منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 14% تقريباً من أساطيل الطائرات عريضة البدن خلال 2020. كما تساهم طلبيات الناقلات الإماراتية في دعم القطاع، لاسيما وأن لديها تسليمات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سيساهم الطلب على الطائرات الجديدة لإحلال الطائرات القديمة في نمو السوق.



حوافز وتسهيلات



وأكد محمد الفلاسي مدير إدارة أعمال الطيران في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، أن المشروع يوفر بيئة متكاملة لخدمات قطاع الطيران من خلال البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى المنشآت النوعية التي توفرها المنطقة للشركات، خاصة في قطاع الصيانة والإصلاح.

وقال الفلاسي إنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير نحو 32% م

ن مشروع محمد بن راشد للطيران الذي يمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، مشيراً إلى أن الطلب المرتفع على خدمات الطيران يدفعنا إلى مزيد من التوسع.

وأضاف الفلاسي أن قطاع الطيران مقبل على سنوات إيجابية نتيجة لزيادة أحجام الأساطيل في المنطقة بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص، مشيراً إلى أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق صيانة الطائرات في المنطقة.

وأوضح أن مشروع محمد بن راشد للطيران يضم العديد من الشركات المتخصصة بصيانة وإصلاح الطائرات، من ضمنها شركات عالمية معروفة، وهناك مفاوضات مع شركات أخرى.

وقال إن الهدف من المشاركة في هذا المعرض هو استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع الطيران، من خلال توفير مجموعة من الحوافز والتسهيلات ضمن برنامج يمتد على 5 سنوات، حيث يشهد هذا البرنامج طلباً كبيراً من قبل المستثمرين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة لتطوير منطقة الطائرات المروحية التي ستقدم خدمات تتضمن صيانة وتدريب وتشغيل الطائرات المروحية، مشيراً إلى أنه سيم الانتهاء من تطوير هذه المنطقة قبل انطلاق فعاليات إكسبو 2020.

ومن بين المنتجات المعروضة في حدث هذا العام، الترفيه على متن الطائرات، والإضاءة، والكراسي المتحركة خفيفة الوزن.



استكمال 100 عملية صيانة



أعلنت «السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، عن استكمال أكثر من 100 عملية صيانة لوحدات الطاقة المساعدة في مركز صيانة المحركات النفاثة في السعودية. ويقدم مركز السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات «بوينج B777»، و«إيرباص A330» في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتمد كلا النموذجين في عمليات التشغيل على وحدات الطاقة المساعدة المنتجة من قبل شركة «هانيويل»، ما يعني أن الجهات المشغلة لم تعد بحاجة إلى مغادرة المنطقة للقيام بعمليات الإصلاح، الأمر الذي يساعد في الحد من المشاكل اللوجستية، وتقليل فترة التوقف عن العمل، كما يوفر التكاليف ويسهم في تعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية