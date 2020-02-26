4020 شركة في «شمس».. و 3 مبانٍ تجارية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:محمود محسن

أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة، بتعزيز مكانة الإمارة الإقليمية والعالمية؛ لتكون وجهة للثقافة والمعرفة والإبداع، ومقصداً للموهوبين والمثقفين والإعلاميين؛ منحت (شمس) والتي خصص لها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، نحو مليون متر مربع، كل عناصر القوة اللازمة؛ لجذب رواد الصناعات الإبداعية والإعلامية في المنطقة والعالم، وفي الوقت نفسه، جذبت المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين في الاستفادة من قدرات هؤلاء المبدعين، ومن التسهيلات المتاحة لدخول مجال الاستثمار الإعلامي أو زيادة استثماراتهم الحالية، لتتكلل رحلتها بترخيص وخدمة العملاء بطريقة مميزة، على مدار 3 أعوام منذ انطلاقتها ليصل عدد الشركات الاستثمارية لدى المدينة إلى نحو 4020 شركة مرخصة؛ بعد سلسلة من الزيادة في أعداد الشركات، على مدار عامي 2017 و2018؛ وذلك لتحقيق مفهوم مجتمع متشارك، وتمكين أفراده؛ لتعزيز روح التميز والإبداع والابتكار.

قال المدفع في حوار مع ”الخليج 365”، أنه على الرغم من أن «شمس»، تعد أحدث منطقة حرة في الإمارات، فإنها نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في جذب الاستثمارات، وتحفيز نمو الأعمال في القطاعات الإعلامية والإبداعية والفنية؛ لتعزز من مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات، كمركز عالمي ريادي في هذه المجالات؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى «شمس» خلال 2017 نحو 2533 شركة، فيما بلغت في 2018 نحو 3300 شركة، ليصل العدد عام 2019 إلى نحو 4020 شركة مسجلة؛ إذ توفر «شمس» جميع المقومات والتسهيلات اللازمة التي تتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم الإبداعية والإعلامية، ضمن نحو 120 نشاطاً، من الممكن مزاولتها في المدينة.

وقال: «نعمل من خلال استثمارنا مع الشركات المرخصة، إلى ضمان استمرار نجاحاتهم وأعمالهم، ما يجعلنا قادرين على إيجاد مجتمع ناجح ضمن إطار مدينة الشارقة للإعلام؛ حيث يبدأ العمل الحقيقي ل«شمس» بعد إصدار تراخيص الشركات وليس قبل ذلك؛ عبر تطوير الأداء، ورفع الكفاءات، ودعم الشركات في الارتقاء بمستواها؛ من خلال تبادل الخبرات وصقل المهارات».



مبانٍ خضراء ذكية



وحول الخطط التوسعية المستقبلية لمبنى مدينة الشارقة للإعلام، أوضح المدفع، أن الخطط الموضوعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء داخل «شمس»، تتسم بالاستدامة، والعمل المتواصل؛ لتحقيق أعلى مستويات الخدمات المميزة، واختيار الأفضل للشركات المرخصة من قبلنا، وعليه تعمل «شمس» بالفعل على تجهيز 3 من المباني التجارية، ضمن المساحة الإجمالية للمدينة والتي تبلغ 13 ألف متر مربع، لتعكس العلامة التجارية لمدينة الشارقة للإعلام، لتكون النموذج الأولي لجميع المشاريع المستقبلية، وتقع المباني على مساحة إجمالية تصل إلى 6200 متر مربع، صممت وفق أعلى المعايير المستخدمة في الأبنية الخضراء والذكية؛ بحيث يتم تزويدها بالكهرباء؛ من خلال التوليد الثلاثي للكهرباء.

ولفت إلى أن المباني تضم مكاتب ومحال تجارية، إضافة إلى قاعات اجتماعات ذكية، ومكاتب الخدمات التي توفر المبيعات العقارية، كما أنها مربوطة من خلال تطبيق ذكي، يمكن من خلاله حجز القاعات والمكاتب دون الحاجة للقدوم إلى المباني، على أن يخصص خلال المراحل القادمة، إنشاء الوحدات الإبداعية، التي يمكن من خلالها تأسيس الاستوديوهات ووحدات التصميم والمعالجة، إضافة إلى إمكانية تأجير أماكن للتصوير الداخلي والخارجي. وأشار إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 4150 متراً مربعاً من إجمالي مساحة المباني، لتكون متاحة للاستئجار أمام جميع الشركات والمستثمرين المرخصين من قبل مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وفيما يتعلق بأحدث المشروعات التي تتطلع إليها «شمس» خلال الفترة المقبلة، قال خالد عمر المدفع: «تتطلع (شمس) يوماً بعد يوم للمزيد من المشروعات والإنجازات التي من شأنها، تعزيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في مسيرة التنمية، عبر ما تنفذه من مشاريع ومبادرات تهدف إلى اكتشاف المواهب ودعمها وجذبها إلى المدينة، وربطها مع المستثمرين؛ للتعاون معاً في مجال الأفكار الريادية والمبتكرة، والارتقاء بالإنتاج الإعلامي والفني والسينمائي؛ حيث تعتزم «شمس» خلال الفترة المقلبة، تنظيم معرض كبير، يمكن من خلاله إتاحة الفرصة للشركات المرخصة بمدينة الشارقة للإعلام؛ لعرض أعمالها الفنية والتقنية، وتوفرها أمام جميع المشاركين وزوار المعرض. وتأتي فكرة المعرض كداعم رئيسي ومحفز للشركات الاستثمارية المرخصة من قبل «شمس»، وينظم بمقرها من خلال تخصيص أجنحة عدة لجميع الشركات، تستعرض كل شركة من خلال الجناح الخاص بها خدماتها وتقنياتها وما توصلت إليه من أفكار إبداعية يمكن استخدمها واستغلالها بشكل يتناسب ومصلحة زوار المعرض والمستفيدين منه».



منصة إلكترونية



وأضاف: «دائماً ما نهدف إلى تقديم خدمات مميزة توازي توقعات واحتياجات الشركات المبدعة التي تستقطب لدى «شمس»، وبناء عليه كانت جميع خدماتنا المقدمة لمتطلبات المستثمرين من أصحاب الشركات والعاملين لديهم، تتم من خلال الإنترنت؛ بحيث تصدر التراخيص الخاصة بالشركات خلال مدة زمنية أقصاها 4 ساعات، ونعمل حالياً على تطوير الخدمات المقدمة؛ من خلال الاستفادة من برامج تقنية؛ لاستحداث منصة إلكترونية تخصص لمدينة الشارقة للإعلام، ستطلق خلال العام الجاري خلال «جيتكس»، من شأنها خفض الوقت المخصص لاستخراج التراخيص خلال مدة أقصاها ساعة، مع استكمال جميع الأوراق المطلوبة. كما أنها تتيح الفرصة للمستثمرين مراجعة «شمس»؛ من خلال المنصة الإلكترونية المتكاملة، دون الحاجة للحضور؛ حيث بالإمكان إتمام جميع العمليات من استخراج تراخيص، وطلب أوراق أو طلب تعديل، ودفع إلكتروني وجميع الخدمات عن بُعد».

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كفاءات وطنية



وحول نسبة التوطين في الكوادر المنتسبة ل«شمس»، أكد المدفع أنه في بداية العمل كان الهدف بناء الشراكات مع الأفضل كل في مكانه، وكذلك في مسألة التوظيف، وقال: «ارتأينا تركيز التوظيف على أصحاب الخبرة في بداية التأسيس، ومع توسع العمل وزيادة المساحة المغطاة من فريق عملنا احتجنا لوظائف جديدة، تم من خلالها تعيين عدة مواطنين على مراحل عدة، فكانت الخطة الموضوعة للتوظيف، تأتي بحسب الحاجة للوظيفة المحددة، ومع اكتمال العام الثالث لمدينة الشارقة للإعلام، بلغت نسبة التوطين في الوظائف ما يقرب من 64% من إجمالي الوظائف في «شمس»، من مختلف الكوادر الفنية والإدارية.

ونعمل حالياً وفق الاستراتيجيات الموضوعة حول محور التوطين على رفع النسبة الحالية بعد فتح المجال أمامهم، بعد توفير وظائف أخرى؛ حيث نضع بعين الاعتبار زيادة نسبة توطين الوظائف في «شمس»، خلال السنوات الثلاث القادمة إلى نسبة 90%، في مختلف القطاعات وأبرزها: قطاع الإعلام، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، إضافة إلى قسم الاتصال المؤسسي، وإدارة الاستراتيجية».



تدريب 600 شخص في عام



أكد الدكتور خالد عمر المدفع حرص «شمس» على دعم المشهد الفني الإماراتي بمختلف الأشكال، وتعزيز البنية التحتية؛ من خلال الأعمال المميزة وبلورة الأفكار الفريدة، وصقل المواهب بما يتماشى ورؤى إمارة الشارقة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في أن تكون مدينة حاضنة للمواهب والابتكار والإبداع، مشيراً في هذا الخصوص إلى جانبين مهمين تركز عليهما مدينة الشارقة للإعلام؛ وهما: التدريب والتأهيل من جهة، والتطوير والتمكين من جهة أخرى. وفيما يتعلّق بالتدريب والتأهيل، قال: «نعمل على الاستثمار في تطوير المواهب؛ من خلال سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي تشمل مختلف المجالات، ونعمل على تنفيذ هذه الورش والدورات على مدار العام؛ حيث تمكنا من تدريب أكثر من 600 شخص في 2019، وسنعمل على زيادة العدد خلال العام الجاري ضمن خطة تدريب منهجية ومدروسة».



مشاريع تستهدف الشباب



رداً على سؤال حول المبادرات التي تبنتها «شمس» للتطوير والتمكين، قال رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «نعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع التي تستهدف المواهب والطاقات الشابة؛ لدعمها واحتضانها وتوجيهها للمسار الصحيح، بما يتناسب والقيم الأخلاقية والمجتمعية الراسخة، وتأصيل الفكر الإيجابي لدى الأجيال الجديدة. وكان من أبرز المشاريع الناجحة «التجربة الفنية الإماراتية»، وهو المشروع الأول من نوعه؛ لإنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور؛ حيث شهدت دورته الأولى مشاركة 2500 مشترك، و32 فريقاً، أنتجوا جميعاً 29 فيلماً. وأطلقنا أيضاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي النسخة الأولى من «تجربة فريق شمس»؛ المشروع الرائد والفريد من نوعه على مستوى الخليج والشرق الأوسط. وبلغ عدد المسابقات من خلال منصة «شمس» الافتراضية 34 مسابقة، سجلت اشتراك أكثر من 5 آلاف مشترك، و29 فريقاً».