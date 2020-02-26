99 % من المعاملات الجمركية عبر القنوات الذكيـة والإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قياسياً بواقع 44 % خلال خمس سنوات (2015-2019) لتصل إلى 13 مليون معاملة بنهاية 2019 مقارنة مع 8.9 مليون معاملة في 2015، ويعكس هذا النمو اللافت في عدد المعاملات الجمركية متانة الاقتصاد الوطني ودور دبي المحوري في التجارة العالمية، وتطور الخدمات والأنظمة الجمركية الذكية لدبي، والتي قوبلت بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية حيث اعتبرتها نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي.

واستحوذت خدمة البيان الجمركي على الحصة الأكبر من معاملات جمارك دبي وبنسبة 82% بعدد 10.6 مليون بيان جمركي في 2019، فيما بلغت حصة خدمة تقديم طلب استرداد تأمين جمركي 8% بنحو مليون طلب، وشهادة تخليص المركبات 4% بعدد 572 ألف شهادة ومعاملات التفتيش نسبة 4% بعدد 463 ألف معاملة، وتسجيل الشركات 2% بعدد 201 ألف.

وأفاد أحمد محبوب مصبح خلال تفقده إدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم والسيطرة، وذلك للوقوف على سير العمل الجمركي خلال الدوام المسائي، بأن نسبة الإقبال على إنجاز المعاملات الجمركية من قبل المتعاملين عبر القنوات الذكية والإلكترونية سجلت 99 % بنحو 12.8 مليون معاملة من إجمالي عدد 13 مليون معاملة في العام الماضي، بواقع 44 %معاملة ذكية و55% معاملة إلكترونية و1% فقط معاملة يدوية عن طريق «الكاونتر»، ويرجع ذلك إلى تطوير جمارك دبي تطبيقات ذكية سهلت من إنجاز الخدمات الجمركية حيث يمثل نظام «مرسال 2» منصة ذكية متكاملة للعمليات والخدمات الجمركية تهدف إلى تيسير حركة التجارة المشروعة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وقال خلال زيارته لغرفة التحكم والسيطرة في المبنى الرئيسي للدائرة: نحرص على استدامة كفاءة عمليات غرفة التحكم والسيطرة بشكل مستمر ومتابعة الإنجاز عبر نظام محرك المخاطر والأنظمة الذكية وتبادل المعلومات محلياً ودولياً من خلال الشراكة مع منظمة الجمارك العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على 23 برنامجاً جمركياً أمنياً على مدار الساعة لمتابعة أعمال التفتيش والشحنات والاستفسار عن الحاويات وتلقي المكالمات الهاتفية والاستفسارات من المراكز الجمركية ونشر التعاميم الأمنية على المنافذ المختلفة، بالإضافة إلى استخدام خاصية تعقب البواخر والشحنات المشبوهة ضمن برنامج إلكتروني مرتبط بمحرك المخاطر، وتقوم الغرفة بمتابعة الأعمال الجمركية الأمنية على مدار الساعة، والعديد من المهام، منها متابعة كاميرات المراقبة الموزعة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والشحن الجوي وعددها 500 كاميرا موزعة على 25 منفذاً جمركياً في إمارة دبي.