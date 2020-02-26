«الاقتصاد» تستعرض الفرص الاستثمارية في الأمن الغذائي للشركات الأمريكية

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بحث عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، سبل تنمية وتنويع أطر الروابط الاقتصادية والتجارية الإماراتية-الأمريكية تحديداً في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الوزارة بدبي، وفداً تجارياً رفيع المستوى برئاسة داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأمريكي، وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مجال الأمن الغذائي.

شمل اللقاء استعراضاً للمستويات المتقدمة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مع مناقشة فرص جديدة لتوسيع نطاق الشراكة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة في مجال الزراعة والري والصناعات الغذائية.

شارك في الاجتماع شاكر فرسخ المسؤول التجاري الرئيسي في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وممثلون عن شركات أمريكية تعمل في مجالات المزارع العمودية والهندسة الزراعية وتقنيات التربة وتكنولوجيا الري، والزراعة المائية والمزارع بالحاويات والزراعة بدون تربة، وسلاسل التوريد والشحن والإمداد للمواد الغذائية.

قال عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن ملف الأمن الغذائي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وتتكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بالعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور محددة لضمان استيفاء متطلبات هذا الملف الحيوي وضمان استدامته.

وقدم الشامسي نبذة عن ملامح رؤية الإمارات 2021 ومحدداتها الرئيسية وأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني المتعلقة بمعدلات نمو الناتج المحلي ونسبة تنوع القطاعات غير النفطية مقابل القطاع النفطي وأيضاً القطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة. وأوضح أن الدولة اتخذت المبادرات والإجراءات المتبعة في ضوء هذه الرؤية الطموحة وهو ما تترجمه العديد من المراتب المتقدمة للدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.