شكرا لقرائتكم خبر عن تسعيـر خـام دبـي بخصم 0.10 دولار للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي أمس الثلاثاء إن الإمارة حددت الفرق الرسمي في سعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر مايو بخصم 0.10 دولار للبرميل. يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مايو في نهاية مارس لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مايو. (رويترز)

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