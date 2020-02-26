شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ملياراً استثمارات «إنترنت الأشياء» بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
مع احتياج التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML) إلى البيانات المتولدة من تقنيات «إنترنت الأشياء» لتقديم تحليلات ومُخرجات دقيقة؛ فمن المتوقع نمو حجم استخدام تقنيات «إنترنت الأشياء» بمقدار عدد مركب من رقمين ليصل إلى 18 مليار دولار في استثمارات إنترنت الأشياء المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2023، مع تسارع كل من شركات القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قدرات التحول الرقميّ لديها.
قامت مجموعة متميزة من الشركاء والمتحدثين مع نظرائهم بقطاع إنترنت الأشياء وأصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة بمناقشة كيفية استكشاف المشهد العام لتقنيات «إنترنت الأشياء» والاستفادة منها لدفع الابتكار؛ وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء IoT» الشرق الأوسط لعام 2020؛ المنعقد في فندق «أرماني دبي».
تناولت المذكرة الرئيسية في المؤتمر؛ مع الدكتور سفين كورنر؛ كيفية عمل الذكاء الاصطناعي (AI) على جعل الأعمال أكثر ربحية.وناقش مروان بن دلموك، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مع منير زهدي، الشريك في مركز أبحاث «بيل لابس» التابع لشركة نوكيا؛ عمليات الرقمنة وإعادة تعريف نماذج الأعمال وتقنيات الجيل الخامس «5G».
وجمع المؤتمر؛ الذي استقطب المديرين التنفيذيين في كافة مستويات هذه الصناعة، بين نخبة من خبراء التفكير الاستشرافيّ من أجل تبادل الرؤى والأفكار حول الأعمال، والتكنولوجيا، والتحوّل التنظيمي اللازم للاستفادة من الأعمال الجديدة.
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