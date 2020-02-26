«غرفة دبي» تدعو قطاع الأعمال في بنما للاستفادة من «إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في بنما مؤخراً، لقاء مع شركائه في القطاعين العام، والخاص، في بنما، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المنبثقة عن تنظيم الإمارة لمعرض إكسبو 2020 دبي، والترويج للإمارة كوجهة عالمية للأعمال وبوابة للاستثمارات اللاتينية في المنطقة.

شهد اللقاء الذي عقد في العاصمة البنمية مشاركة 45 مشاركاً من ممثلي القطاعين العام، والخاص، أبرزهم هيئة السياحة في بنما، ووكالة الترويج الاستثماري والتجاري لبنما «برو بنما»، إضافة إلى بنك بانيستمو، وبنك إنفرلينك، وشركة فيربا أورديك، وشركة جاك للشحن البحري، إضافة إلى ممثلين عن طيران الإمارات، وغيرهم من ممثلي القطاعين العام، والخاص، في بنما.

واستعرضت الغرفة خلال اللقاء المزايا التنافسية التي تتيحها إمارة دبي لقطاع الأعمال العالمي، والفرص المتوقعة التي سيتيحها معرض إكسبو 2020 دبي لمجتمع الأعمال، خصوصاً أنه الحدث العالمي الأبرز الذي يعتبر جسراً للتواصل بين مجتمعات الأعمال حول العالم.

ولفتت الغرفة إلى الدور الذي ستلعبه خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع توقيعها اتفاقية مع معرض إكسبو، وأصبحت بموجبه شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، حيث ستنظم الغرفة أكثر من 33 فعالية طوال فترة المعرض أبرزها 3 منتديات أعمال عالمية. وحثت الغرفة الشركات البنمية على عدم تفويت فرصة استضافة دبي لإكسبو 2020، معتبرة أن المعرض سيكون احتفالاً عالمياً بالتنوع والابتكارات والأعمال، وبداية مرحلة جديدة من قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة، داعية الشركات البنمية إلى المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي سيفتح لها أبواباً للتعاون. وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بنما تشهد نمواً متصاعداً، خصوصاً مع نمو الصادرات من بنما إلى الإمارات بنحو مليون دولار أمريكي خلال 2019 مقارنةً ب 2018، وتحقيق نمو بنسبة 135% في قيمة صادرات بنما من القهوة إلى الإمارات خلال العام الماضي، كاشفاً أن العام الماضي شهد لأول مرة تصدير بنما للأناناس إلى دبي.

وأشار خان إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع بنما بلغت خلال النصف الأول من 2019 نحو 96.5 مليون درهم بنمو 43% مقارنة بالنصف الأول من 2018، ما يعكس تطور العلاقات التجارية، ونموها بما يخدم الأهداف المشتركة.