توقعات نمو الطلب على النفط الأدنى في 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس الثلاثاء إن توقعات الوكالة لنمو الطلب العالمي على النفط انخفضت لأدنى مستوياتها في عشر سنوات وقد يتم تخفيضها أكثر بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا.

وأضاف على هامش مؤتمر للطاقة في لندن «بالتأكيد نشهد أدنى معدل لنمو الطلب على النفط في السنوات العشر الأخيرة وقد نحتاج لتعديله هبوطاً».

وتوقعت الوكالة الشهر الجاري في أعقاب التفشي أن ينكمش الطلب بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول، وهو أول انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية.

وبالنسبة لعام 2020 ككل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 365 ألف برميل يومياً إلى 825 ألف برميل يومياً.(رويترز)