الإمـارات أحـد أهـم الأسـواق الخـارجـية لشـركات ويلــز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قالت إيلونيد مورغان، وزيرة العلاقات الدولية في حكومة ويلز، إن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد متنوع وسريع النمو، وتتميز بانفتاحها التجاري، وهي من أهم الأسواق التي تستقطب الشركات الويلزية. وتحرص حكومة ويلز على تطوير علاقاتها التجارية مع الإمارات، وتعزيز آفاق هذه الشراكة المميزة والمزدهرة بين البلدين بشكل مستمر.

أضافت مورغان: أولت ويلز في استراتيجيتها الدولية الجديدة التي تم إطلاقها هذا الشهر، أولوية قصوى لتعزيز حضورها على الساحة العالمية خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بموازاة مواصلة العمل على زيادة صادراتنا، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشددت مورغان في تصريحات ل«الخليج»: نتطلع خلال العام الجاري 2020 إلى مواصلة التركيز على استكشاف الفرص التجارية الجديدة المتاحة في السوق الإماراتي عن طريق وفودنا التجارية إلى دولة الإمارات، وعرض أفضل ما يمكن أن تقدمه الشركات الويلزية من مختلف القطاعات؛ من خلال المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها الإمارات، ولعل أهمها معرض «إكسبو 2020»، ومؤتمر ومعرض الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض «الخمسة الكبار» ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وقالت إيلونيد مورغان: إن العديد من الشركات الويلزية تستثمر في الإمارات منها منشآت قائمة بشكل رسمي، وبعضها الآخر تمارس نشاطها في جميع أنحاء دولة الإمارات؛ من خلال وكلاء وشركاء محليين. ومن بين أبرز الشركات والمؤسسات الويلزية المستثمرة في السوق الإماراتي: شركة «أورانج بوكس»، وشركة «نيومور وول كافيرينغ»، وشركة «استيوتس»، و«جامعة ساوث ويلز»، وشركة «كونكريت كنفاس»، وشركة «اكسيليريت»، وشركة «موريس لاين إنجنيرينغ»، وشركة «بي أم جي»، وشركة «شور شيل»، وشركة «زيتا ألارمز آند يليو ويلث».

في حين أن سبع شركات إماراتية تمارس أنشطة تجارية على الأراضي الويلزية؛ وهي: الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية (AIC)، دونكاسترز، هوت باك، كوكب القهوة، هاريس باي، فايو أفيشين كابيتال آند ليزنغ، فاست فيوز.

وقالت مورغان: إن دولة الإمارات حلت في المرتبة السابعة كأكبر وجهة لصادرات السلع من ويلز خلال 2018 بما مجموعه 2.4 مليار درهم (498 مليون جنيه استرليني)، وقد جاءت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من خارج السوق الأوروبية الموحّدة. وبلغ إجمالي صادرات الإمارات إلى ويلز العام الماضي 2.1 مليار درهم (420 مليون جنيه استرليني).

وأشارت مورغان إلى أن عدد مواطني المملكة المتحدة الذين يقيمون في دولة الإمارات، بمن فيهم مواطنو ويلز، يبلغ تعدادهم نحو 120 ألف شخص. كما تستقبل الدولة نحو مليون زائر سنوياً من المملكة المتحدة. وفي عام 2018، قام الزوار من دولة الإمارات بأكثر من 63,450 رحلة عمل إلى المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بسهولة مزاولة الأعمال أمام المستثمرين الأجانب؛ قالت مورغان: تعد دولة الإمارات رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سهولة ممارسة الأعمال التجارية. ويعد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد والتأشيرات طويلة الأجل من الخطوات المهمة في دعم مكانة الدولة كسوق استثمار عالمي جذاب.