شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء يهدد بمحو تريليون من الناتج العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «أوكسفورد إيكونومكس» إن تداعيات فيروس كورونا قد تتسبب في محو 1.1 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لما نقلته «بلومبيرج».

وأشار محللو شركة الأبحاث التي يقع مقرها في أوكسفورد إلى أن تلك هي التكلفة الاقتصادية للتغيب في أماكن العمل، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع نشاط السفر، وتعطل سلاسل التوريد، وانخفاض مستويات التجارة والاستثمار.

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