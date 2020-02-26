تسليم 693 وحدة سكنية في «الممشى» بالشارقة في ديسمبر 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «الممشى» في الشارقة الذي تطوره «مجموعة ألف» نحو 62%.

وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة ألف، خلال جولة صحفية لوسائل الإعلام في المشروع، إن من المتوقع تسليم 693 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى، أما نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 927 وحدة سكنية، فوصلت إلى نحو 41%، ومن المتوقع تسليمها في يونيو/‏ حزيران 2021. كما تم رفد المشروع ب88 محلاً تجارياً، بهدف توفير تجربة معيشية متكاملة الأركان، وفق أسلوب راق ومعاصر.

أكد عطايا أن الشارقة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات من داخل، وخارج الدولة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية لترسيخ منظومة عقارية مدعومة بالقوانين والتسهيلات المميزة والمحفزة، بما يصب في دعم عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.

أهمية القطاع العقاري

أضاف عطايا أن الشارقة أيقنت أهمية القطاع العقاري، وتأثيره بشكل مباشر، وغير مباشر في بقية القطاعات بما يدفع نحو الازدهار والتطور، وبالتالي تحقيق حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، لذلك تم سن تشريعات تضمن حقوق المستثمر، وتحميه، وتشعره بالأمان الاستثماري. واعتبر أن هذا الانتعاش العقاري الذي تشهده الإمارة حالياً، يأتي ثمرة تضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية صاحبة الاختصاص.وأشار إلى أن الجولة الإعلامية جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس، وضمن أعلى مواصفات الجودة، للخروج بمنتج عقاري على مستوى عال من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر، وهو أول مشروع يضمن سلامة وأمن العائلة، والطفل، إذ قام على سرداب مخصص لوقوف السيارات تحت الأرض، ويتسع ل7 آلاف موقف.يوفر «الممشى» أنواعاً عدة من الوحدات السكنية التي تلائم جميع المتطلبات والأذواق بأسعار تنافسية، تتراوح بين استوديو، وشقق غرفة وصالة، غرفتين وصالة، بجانب ثلاث غرف وصالة، إضافة إلى الدوبلكس الراقية، وجميعها يتم تسليمها متضمنة كل الأجهزة الكهربائية المنزلية كالغسالة، والفرن، والثلاجة.

الجدير بالذكر أن المشروع تم رفده بعدد من المرافق الخدمية، التي تساهم في توفير بيئة معيشية ذات مستوى عالٍ من الرفاهية، تحيطها أجواء مجتمعية، عصرية وحديثة، كأحواض السباحة ومسارات المشي والركض، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن مسارات لركوب الدراجات الهوائية، وحديقتين إحداهما في المنطقة الغربية والأخرى في الشرقية.