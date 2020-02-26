شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع عن ذروة 7 أعـوام ويخـسر 27 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة، وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء، ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة)، ويوم الاثنين، ارتفع الذهب 2.8% إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير/‏ كانون الثاني 2013، وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1650.60 دولار.

وفي أسواق العملات، استمر ضعف الدولار، أمس الثلاثاء، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام ليخفف الضغط النزولي على الاقتصاد الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين.ومقابل سلة من العملات، نزل الدولار 0.2% إلى 99.19 مبتعداً عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله الأسبوع الماضي. ولكن في غياب أنباء طيبة خاصة بالفيروس لا يتوقع كثيرون أن يسترد جزءاً كبيراً من مكاسبه.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.0863 دولار ليبتعد عن أقل مستوى في ثلاثة أعوام الذي هوى إليه الأسبوع الماضي، ما دفعه دون مستوى 1.07 دولار مع تدفق الأموال على الدولار الملاذ الآمن.

وارتفع الين 0.2% إلى 0.2% إلى 110.53 ين مقابل الدولار، وصعد اليوان الصيني في أحدث التعاملات 0.2% إلى 7.0225 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وهو أعلى مستوى في خمسة أيام. (وكالات)