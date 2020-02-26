«جلف كرافت» تدشن اليخت السوبر «ماجستي 120»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب، «جلف كرافت»، عن تدشين اليخت السوبر الجديد «ماجستي 120»، الذي يتكون من ثلاثة أسطح، ويبلغ طوله 37 متراً.

وكان اليخت السوبر الجديد، الذي يشكل إضافة نوعية إلى «يخوت ماجستي» السوبر، تم وضعه في المياه لأول مرة، الأسبوع الماضي، في مقر الشركة في أم القيوين.

ويأتي إطلاق اليخت السوبر الذي يتمتع بتصميم أنيق، ويتضمن أحدث التقنيات المتطورة في الموعد المحدد لانتهاء العمل، كما أنه يمثل إنجازاً بالغ الأهمية لشركة بناء اليخوت الإماراتية.

وقال بول جراي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «جلف كرافت»: «إنه يوم حافل يشهد هذا الإنجاز المهم الذي يمثل إضافة إلى التاريخ المشرق الذي تفخر به «جلف كرافت». وبفضل المزايا الفائقة التي تضمن الراحة والفعالية، والمساحة الواسعة في اليخت، فإن «ماجستي 120» يعد يختاً مصمماً ليتلاءم مع متطلبات السوق الخليجي، إضافة إلى الأسواق الأوروبية، والأمريكية. وهذا بالتأكيد يمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة لشركتنا، حيث إننا نسعى لتقديم خيارات جديدة في عالم اليخوت مع كل عملية إطلاق جديدة».

وعلق نزار تاجي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، على ذلك بقوله: «يتضمن اليخت السوبر ماجستي 120 المكون من ثلاثة أسطح، مجموعة هائلة من المزايا والخيارات الذكية التي تجعله مطلوباً في جميع أسواق العالم. .