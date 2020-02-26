شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تقلص الضغوط البيعية في الأسهم المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قلص القطاع المصرفي من حجم الضغوط في الأسهم المحلية، ونجح في رفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.11%، فيما منع سهم «الإمارات دبي الوطني»، لليوم الثاني توالياً مؤشر سوق دبي المالي، من الانزلاق أكثر من 0.86%.

وأمام استمرار ضغوط البيع النفسية؛ نتيجة استمرار تأثير أزمة فيروس «كورونا» على الأسواق العالمية والخليجية، لم ترتفع سوى أسهم 14 شركة في الأسواق المحلية، 4 منها في دبي، و10 في أبوظبي.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية 507.4 مليون درهم، منها 306.13 مليون درهم في دبي، و201.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 254.67 مليون سهم، توزعت بواقع 186.5 مليون سهم في دبي، و68.17 مليون سهم في دبي. وجرى تداول أسهم 61 شركة، وجاء ذلك من خلال 5424 صفقة.

واستعاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مساره الأخضر، وإن بنسبة متواضعة بلغت 0.11% عند مستوى 4936.36 نقطة.

وزاد قطاع البنوك 0.65%؛ إثر ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.85%، و«أبوظبي التجاري» 0.53%؛ مقابل انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.36%. وانخفض قطاع العقار على نحو 0.06% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.9%، واستقرار «الدار».

وهبط قطاع الاتصالات 1.12% بفعل هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الاستثمار 0.37؛ نتيجة نزول «إشراق» 2.52%، و«الواحة كابيتال» 2.86%، لكن ارتفاع «العالمية القابضة» بنسبة 0.75% قلص من تراجع القطاع.

وتراجع قطاع الطاقة 1% بعد تراجع «دانة غاز» 0.56%، و«طاقة» 4.9%، و«أدنوك للتوزيع» 0.33%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86% إلى مستوى 2763 نقطة، مع هبوط أسهم شركات العقار والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات. وانخفض قطاع العقار 2.38% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 3.17%، و«إعمار للتطوير» 2.85%، و«أرابتك» 2.57%، و«داماك» 0.16%، و«ديار» 3.33%.

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وهبط قطاع النقل 1.93% إثر هبوط «العربية للطيران» 3.38%، و«أرامكس» 0.58%؛ مع استقرار «الخليج للملاحة» من دون تغيير. وتراجع قطاع الاستثمار 0.41% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 0.23%؛ مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 3.45%.

وخالف قطاع البنوك الاتجاه ليرتفع 0.17% نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.16%؛ وذلك مقابل انخفاض «دبي الإسلامي» 0.88%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 85.21 مليون درهم، مغلقاً عند 3.66 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 65.095 مليون درهم، وأقفل عند 13.05 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «واحة الزاوية» التداولات بقيمة 58.3 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 31.13 مليون درهم، وأغلق عند 14.22 درهم، ثم «الدار» الذي اجتذب 30.11 مليون درهم من السيولة، ليغلق عند 2.19 درهم.

وسجل «شعاع كابيتال» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 3.45% مغلقاً عند 0.81 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «دبي للمرطبات» بنسبة 4.44% إلى 10.75 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، «العين الأهلية للتأمين»، وبنسبة 12.12% ليغلق عند 37 درهماً، وجاء في مقدمة المتراجعين «دار التمويل»، بانخفاضه 9.94% إلى 1.45 درهم.

وجاءت التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، ضعيفة للغاية؛ حيث اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار لم يتجاوز 2.2 مليون درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 870 ألف درهم محصلة شراء العرب، و620 ألف درهم محصلة شراء الأجانب، و700 ألف درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 2.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 42.96 مليون درهم محصلة شراء، منها 990 ألف درهم محصلة شراء العرب، و3.97 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و38 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 42.96 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي التجاري»، و«داماك»، و«الدار»، و«آن ديجيتال سيرفسس».وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة شراء، مقابل قيامها بعمليات تسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 2.5 مليون درهم محصلة بيع.