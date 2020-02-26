الاقتصاد

دبي الخامسة عالمياً في جودة المعيشة للمغتربين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً والخامس عالمياً ضمن أفضل المدن للعيش والعمل في الخارج للعام 2020، وفقاً لمسح أجرته مجلة «سي أي أو وورلد»، والذي يكشف عن تقييم العمالة الوافدة للحياة في المدن حول العالم.
وحصلت دبي على 70 نقطة على المؤشر العام للتصنيف، الذي يقيس جودة الحياة في المدن، بناءً على معايير من ضمنها مدى ألفة المواطنين المحليين، وتكلفة المعيشة وجودة الرعاية الصحية والسلامة والأمان والفرص الوظيفية المتاحة. وشمل الاستطلاع 127 ألف مغترب من 186 مدينة حول العالم.
وتفوقت دبي في التصنيف على مدن مثل ولاهاي وآخن وسيدني وبراغ وبودابست، في حين حلّت أبوظبي في المركز ال 13، قبل أمستردام ومدريد وفيينا. وتصدرت التصنيف سنغافورة، تلتها تايبيه في المركز الثاني، ومونتريال في المركز الثالث، ولشبونة في المركز الرابع.

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