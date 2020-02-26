شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تدرج صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في «ناسداك دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أدرجت مجموعة مجموعة «جي إف إتش» المالية أمس صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي»، وقال جاسم صديقي رئيس مجلس إدارة المجموعة ل«الخليج»، أمس: إن تسعيرة الإدراج كانت 7.5%، واستقطبت الصكوك 2.5 ضعف الحجم المعروض، بقيمة 750 مليون دولار، ولفت إلى أن المجموعة في الوقت الحاضر لا تحتاج إلى سيولة إضافية، وإن لم يستبعد أن تقوم بإصدار آخر في مرحلة لاحقة إذا ما تطلب الأمر.

وقال: إن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها المجموعة إلى أسواق الرساميل العالمية منذ 10 أعوام، منذ إعادة الهيكلة، وهو ما يعطيها نافذة لاستخدام السوق في حال احتاجت إلى ذلك. وتعتزم المجموعة توظيف السيولة من الإصدار في صناديقها الحالية لتستثمر في أصول مدرة للعائد، أو لتوظف في تمويل التزامات مالية أعلى كلفة.

وتوظف المجموعة استثماراتها في العقارات، وترى فرصاً واعدة في الولايات المتحدة، كما تركز على قطاعي التكنولوجيا والتعليم.

وقال: إن المجموعة حافظت على مستوى أداء مستقر في العام الماضي، وإن تراجع الأرباح الصافية 29.8% يعزى بشكل أساسي إلى استقطاع مخصص لمرة واحدة لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وتوقع أن تسجل المجموعة مستويات أداء موازية هذا العام.

وخصص 53% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين و47% للمستثمرين الدوليين، وشكل مديرو الصناديق الاستثمارية 61% من المستثمرين، في حين كانت نسبة 39 % من نصيب المؤسسات المالية. وتبلغ مدة الإصدار خمس سنوات.

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وقال «إن إدراجنا للصكوك في منصة تداول عالمية ذات كفاءة عالية ومعايير دولية مثل (ناسداك دبي)، سيعطي المجموعة حضوراً عالمياً بين المستثمرين المحليين والدوليين، والذين تعكس استجابتهم الإيجابية لهذا الإدراج ثقتهم القوية بالمجموعة، ومعرفتهم بإمكاناتها المستقبلية. ونتطلع إلى مرحلة النمو المقبلة، مع مواصلة تعزيز مكانتنا على الصعيدين المحلي والدولي».

وأشار عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعزز هذا الإدراج من قبل مجموعة (جي إف إتش) المالية، أحد أبرز المؤسسات المالية بالمنطقة، العلاقة العريقة والمتنامية بين الأسواق المالية في كل من البحرين ودبي. وتؤكد دبي التزامها بزيادة التعاون في مجال التمويل الإسلامي مع مختلف المؤسسات في دول مجلس التعاون، حيث تعد دبي إحدى أكبر الوجهات لإدراج الصكوك في العالم».

تبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي في الوقت الحالي 65.995 مليار دولار أمريكي. وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 47%، فيما تعود نسبة 53 % منها لجهات إصدار مختلفة حول العالم. وقال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «سنحرص في 2020 على التركيز لدعم النمو القوي في سوق الصكوك في دبي، والتي حققت أعلى قيمة سنوية لها بلغت 14.15 مليار دولار أمريكي من الإدراجات الجديدة لعام 2019».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي ل«ناسداك دبي»: «يمثل الإدراج خطوة للأمام ضمن استراتيجية البورصة التي تهدف إلى اجتذاب جهات إصدار صكوك في أسواق رأس المال الإسلامية من مختلف القطاعات والصناعات محلياً وعالمياً. وسنبقى ملتزمين بتوسيع وتعزيز علاقاتنا في مجال الصكوك لدعم وتلبية احتياجات جهات الإصدار والمستثمرين وسائر قطاعات الاقتصاد».

تغريم «إنيس ليمتد» 386 ألف درهم

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، غرامة مالية على المكتب التمثيلي لشركة «إنيس ليمتد»؛ (Enness DIFC) وقدرها 105 آلاف دولار (نحو 386 ألف درهم)؛ بسبب مزاولته أنشطة غير مصرح بها خارج نطاق ترخيصه كمكتب تمثيلي. ويجوز لشركة «إنيس ليمتد» مزاولة مجموعة محدودة من الأنشطة المتعلقة بتسويق خدمات الرهن العقاري التي يقدمها مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة.

توصلت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنه بين نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2017 ويناير/‏‏كانون الثاني 2019، قام المكتب التمثيلي للشركة بترتيب قروض عقارية لعملائه، وقدم المشورة بشأن الرهن العقاري، على الرغم من عدم جواز ممارسة هذه الأنشطة؛ حيث تعد هذه التصرفات خارج نطاق ترخيص المكتب التمثيلي، وانتهاكاً لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية.