«الأوراق المالية» تناقش التمويل المستدام في الأسواق الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO التي تعقد في مدريد، ويمثل الهيئة في الاجتماع عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة. وكانت الهيئة قد نجحت في تبوؤ منصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة GEMC أكبر لجان المنظمة، التي تضم في عضويتها 90 عضواً يمثلون الأسواق الناشئة بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل، وذلك بواسطة التصويت المباشر، ما أهلها لتولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة «أيوسكو»، كأول دولة عربية تتقلد هذا المنصب الرفيع في المنظمة التي تأسست عام 1983 وتعتبر الجهة المرجعية العالمية في ما يختص بوضع المعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف على أنشطة أسواق الأوراق المالية.

لجنة الأسواق الناشئة

خلال فعاليات اجتماع مجلس إدارة المنظمة -التي تستمر ثلاثة أيام- يتم عقد اجتماع لجنة الأسواق الناشئة برئاسة الزعابي، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة المنظمة مع ممثلين عن الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في الأسواق المالية الدولية.

وأوضح الزعابي أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تناقش هذا العام عدة موضوعات من بينها تقرير حول التمويل المستدام في الأسواق الناشئة ودور الجهات المنظمة للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية حول التمويل المستدام وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ستكون توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بمثابة المعيار الأساسي الذي تسترشد به الدول التي تدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة في أولوياتها.

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وتابع: «توصيات هذا التقرير من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الأسواق والمستثمرين من خلال تحسين التطابق والالتزام بالقواعد المنظمة للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة، وتتضمن خطط لجنة الأسواق النامية والناشئة حول التمويل المستدام لهذا العام تعزيز الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة من خلال العمل مع الصناعة وأطراف أخرى متطوعة من الجهات الواضعة لمعايير الإفصاح وغيرها من المؤسسات ذات الصلة».

التكنولوجيا المالية

لفت الزعابي إلى أن أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة اتفقوا في اجتماع سابق على تسريع العمل بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، مع التركيز على توظيف آليات الابتكار (مثل مراكز الابتكار والمختبرات التنظيمية والمسرعات) في الأسواق الناشئة.

ويتناول اجتماع مجلس إدارة المنظمة محور «إدارة السوق» آخذاً في الاعتبار موضوع الذكاء الصناعي والتطبيقات الذكية. كما يتم كذلك مناقشة المحاور المتعلقة بإدارة الأصول، والرفع المالي وإدارة مخاطر السيولة، وغيرها من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة بالتمويل والأسواق المالية.