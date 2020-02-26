«اتصالات»: صفقة «هلب أي جي» أقـل مـن 3% مـن رأس الـمـال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضحت مجموعة الإمارات للاتصالات، «اتصالات»، أن قيمة صفقة الاستحواذ لأعمال «هلب أي جي» في الإمارات، والسعودية، أقل من 3% من قيمة رأس المال المدفوع للمجموعة، ولا ترتبط بأطراف ذات علاقة.

وأفادت «اتصالات»، في بيان لسوق أبوظبي، أمس، أنه رغم أن الأثر المالي المتوقع طفيف في نتائج أعمال والمركز المالي للمجموعة، إلا أن الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية، ويعزز إمكانات وحدة الخدمات الرقمية للشركة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.