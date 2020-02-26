141.4 مليار استثمارات بنوك الإمارات في دول الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 141.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 11.3% مقارنة مع 127 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.

وتعكس الزيادة المسجلة في استثمارات البنوك الإماراتية مؤشراً على استمرار نهجها بالتوسع الاستثماري في السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت وهو الأمر الذي يوسع من قاعدة العملاء ويرفد في الحصيلة النهائية أعمالها التي أظهرت مؤخراً نتائج متميزة بحسب البيانات المالية التي أعلنتها.

وتعد المملكة العربية السعودية الوجهة الاستثمارية الأكبر للبنوك الإماراتية حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال الربع الأخير من العام 2019 نحو 76.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 17.5% مقارنة مع 65 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.

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واستناداً إلى هذه الأرقام فإن استثمارات البنوك الإماراتية في السوق السعودي تشكل 54% من إجمالي استثماراتها في دول الخليج الأربع التي شملها الرصد، في خطوة توصف بأنها تواكب حجم اتساع السوق بداية وتعد ترجمة حقيقية لعلاقات التعاون القوية التي يرتبط بها البلدان خاصة بعد تشكيل اللجنة المشتركة بينهما.

وعلى مستوى استثمارات البنوك الإماراتية في السوق العماني فقد بلغت خلال الربع الأخير من العام 2019 نحو 24 مليار درهم.. فيما وصلت في السوق البحريني إلى 23 مليار درهم و18 مليار درهم في السوق الكويتي.

(وام)