«رأس الخيمة الوطني» يتبنى «التوقيع الرقمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أمس تطبيق مشروع التسجيل عبر الهوية الرقمية التي تتضمن حلول الهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في الإمارات، وذلك في جميع فروع البنك البالغ عددها 36 فرعاً. وتتيح الهوية الرقمية لعملاء البنك والعملاء المستقبليين إمكانية إكمال تسجيلهم عبر الإنترنت بسلاسة وأمان، وذلك من خلال ضغطات بسيطة عبر جهاز إلكتروني وبمساعدة أحد موظفي البنك في أي من الفروع.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير الخدمات المصرفية للأفراد: «يتشرف بنك رأس الخيمة الوطني أن يلعب دوراً أساسيّاً في هذه المبادرة التي تشمل الدولة بأسرها، وأن يصبح أول بنك يقوم بتقديم مرافق تسجيل للهوية الرقمية في الدولة من خلال جميع فروعه. إن حلول الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي تتناغم بشكل خاص مع العميل الذي يفضّل استعمال الخدمات والحلول من خلال وسائل رقمية مريحة وآمنة وحديثة».

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تسهيل المعاملات

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: «إن التزام البنك بدعم التسجيل عبر الهوية الرقمية من خلال جميع فروعه سيساعد عملاءه على إنشاء هويتهم الرقمية مما سيسهّل معاملاتهم مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية. وبشكل أساسي، فإن تبنّي هذه المبادرة التي تشمل كل الدولة سيوفر تسجيل دخول يتسم بالسلاسة مع مستوى عال من الأمان، حيث سنركز باستمرار على دمج خصائصها الوفيرة ضمن حافظتنا للخدمات الرقمية.

وفي الوقت الحالي، يعمل البنك على وضع خطط لقبول مرافق للانضمام الرقمي وتسجيل الدخول والتوقيعات الرقمية التي تعود بالمنفعة على عملائنا وتبسط رحلتهم المصرفية معنا».