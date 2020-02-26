إفصاحات الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> اقترح مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60 فلساً للسهم عن 2019، على أن ينظر فيها خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها في 26 مارس المقبل بعد موافقة هيئة الأوراق المالية.

>> حددت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» تاريخ آخر يوم للشراء للحصول على التوزيعات النقدية بنسبة 14% من رأس المال في 3 مارس المقبل، على أن يكون اليوم التالي 4 مارس تاريخ الاستبعاد من الأرباح، و5 مارس تاريخ إغلاق السجل.

>> تعقد شركة «دار التأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 25 مارس/‏ آذار المقبل، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% بواقع 4 فلوس للسهم.

>> أعلنت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أن إجمالي نفقاتها الرأسمالية بلغت 15.03 مليون درهم في العام الماضي، مشيرة إلى نفقات رأسمالية مخطط لها خلال العام الجاري بهدف إنشاء مبنى جديد في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

>> أوصى مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2019.

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>> قالت مجموعة «جي إف إتش المالية» إن شركة «كيبوينت ترست» بصفتها وصياً قامت برفع إجمالي نسبة ملكيتها فيها إلى 5.03% من رأس المال المدفوع. وأشارت المجموعة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن شركة «كيبوينت ترست» تملك حالياً ما يصل إلى 185.4 مليون سهم من أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

>> أوصى مجلس إدارة «الأغذية المتحدة» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30% (ما يعادل 30 فلساً/‏ للسهم)، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد 13 مارس.

>> أعلنت شركة «الاتحاد العقارية»، أن مجلس إدارتها، وافق خلال اجتماعه، أمس، على تعيين يوسف أحمد عبدالله المنصوري عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لحمد عبدالله الماس. كما وافق المجلس على انتخاب خليفة حسن علي صالح الحمادي بالتزكية، نائباً لرئيس المجلس.

>> أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن»، استقالة ناصر السعيدي من عضوية مجلس إدارة الشركة، ولجنة التدقيق لأسباب شخصية.