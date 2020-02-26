شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس رجال الأعمال يطالب برقمنة خدمات الشهر العقارى لتسهيل تسجيل الشقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حياة المواطنين بشكل كبير، مدللاً على حديثه بالنقلة النوعية التى حققتها شركتى أوبر وكريم في توفير وسائل لنقل المواطنين، ونفس الأمر في القطاع العقارى، إذ تساهم التكنولوجيا في تسهيل إدارة المشروعات العقارية، وأيضاً في مجال الصيانة، والتي يشتكى منها العديد في توفير عمالة مدربة لصيانة أي أعطال بالمنازل.

وأضاف "فوزى"، لـ"الخليج 365"، على هامش اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتبنى رقمنة كافة المشروعات والجهات الحكومية، لحصر الاقتصاد غير الرسمي في مصر، من خلال إلغاء التعامل النقدى، واقتصار السداد في الجهات الحكومية على السداد الإلكترونى فقط، وهو أمر جيد لإحكام النظام الضريبى تقوم به وزارة الاتصالات بالتعاون مع مختلف الوزارات.

وأشار "فوزى"، إلى أهمية أن تتولى الدولة تسهيل التسجيل العقارى من خلال رقمنة خدمات الشهر العقارى لتسجيل وتوثيق الوحدات السكنية، مضيفا أنه مازالت نسبة 90% من الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة، وأن تسجيل تلك الوحدات سيساهم في تغيير الاقتصاد المصرى من خلال إمكانية رهن العقارات ومن ثم ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد.

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وعقدت لجنتا التشييد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالتنسيق مع جمعية ملائكة الأعمال بحضور مجموعة من الشركات الناشئة والمتخصصة فى مجال الرقمنة، بهدف التعرف على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى في صناعة التطوير العقارى وإدارة اتحاد الشاغلين.

وكان المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قد كشف عن مطالبة أعضاء جمعية رجال الأعمال خلال الاجتماع مع وكيل محافظ البنك المركزى، بإعادة النظر في شرطي تسجيل العقار والتشطيب للموافقة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للوحدات، لأن هذان الشرطان يؤثران سلباً على الاستفادة من المبادرة، في ظل صعوبة تسجيل الوحدات السكنية.