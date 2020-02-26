شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء تحذر المواطنين من شراء الحديد بلون احمر تؤكد : تعرض للصدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين من شراء حديد تسليح يميل لونه إلى الاحمر ، حيث أن اللون الاحمر يعنى تحوله للصدأ نتيجة تعرضه للمياة مع استمرار سقوط الامطار وحالة الجو غير المستقرة ، موضحا أن سقوط الأمطار يعرض سلعتى الحديد والاسمنت للتلف فى حالة عدم تخزينهم فى أماكن محكمة ومغلقة عن الهواء والمياة .

وأضاف الزينى فى تصريح خاص ل الخليج 365، أن تحول الحديد للون الاحمر يعنى وجود مادة عازلة من الصدأ بينة وبين الخرسانة أثناء عمليات البناء تسبب فصل فى المنشأت وتؤدى لسقوطها بعد فترة زمنية قصيرة، مشددا على ضرورة أخذ الاحتياطات الكافية قبل الشراء ، خاصة مع استمرار سوء الأحوال الجوية .

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وأكد الزينى على ضرورة توجه الحكومة لتسعير الغاز لمصانع الحديد وكافة الصناعات الاستراتيجية الأخرى بالسعر العالمى ، كما هو مطبق فى معظم دول العالم ، حيث أن السعر العالمى للغاز يتراوح من 2.5 دولار إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، فى حين أن 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية المطبق على الصناعة المصرية يساهم فى ارتفاع الاسعار فى السوق المصرية ، وعدم قدرة المصانع على التصدير ومنافسة الاسواق الخارجية.

وتابع رئيس شعبة مواد البناء أن تخفيض سعر الغاز سيساهم أيضا فى تخفيض أسعار الاسمنت للمستهلك ، وتوفير العملة الاجنبية المستخدمة فى استيراد الفحم فى مصانع الاسمنت ، واستبداله بالغاز فى حالة توفيره بالسعر العالمى ، لافتا إلى أن سعر بيع الاسمنت للمستهلك حاليا تصل إلى 820 جنيه بحد أقصى ، والحديد يباع بقيمة 10 الاف جنيه للمستهلك.