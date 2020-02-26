شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل تسجيل خسائر فادحة..والداو جونز يهبط بنحو 880 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء بشكل حاد للجلسة الثانية على التوالي نتيجة تصاعد القلق من انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد العالمي.



وطلبت الإدارة الأمريكية بشكل رسمي من الكونجرس 2.5 مليار دولار كتمويل طاريء من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المحتملة.



ويلقي الفيروس بظلاله على الأسواق العالمية حيث ظهرت إصابات في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وتسجيل وفيات أيضا، فيما ارتفعت الإصابات في البحرين والكويت ودول أخرى.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لكن دون توقعات المحللين.

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وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3% مغلقا عند 49.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.02 دولار وأقل سعر عند 50.1 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 2.4% وأغلق عند 54.95 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 56.9 دولار وأقل سعر عند 55.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 3.1% (ما يعادل 879 نقطة) إلى 27081 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28149 نقطة وأقل مستوى عند 26997 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.8% (ما يعادل 255 نقطة) إلى 8965 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9315 نقطة وأقل مستوى عند 8940 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 3128 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3246 نقطة وأقل مستوى عند 3118 نقطة.