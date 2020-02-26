شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع متعافيةً من بعض خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء معوضة بعض الخسائر التي سجلتها في جلسة الإثنين لكن مع استمرار المخاوف بشأن تأثير فيروس "كورونا" سلبيا على الطلب العالمي.



وبدأت الإصابات تتوالى بشكل متسارع في إيطاليا واليابان والبحرين والكويت وكوريا الجنوبية مع تسجيل أول إصابات في النمسا وسويسرا الأمر الذي ينذر بتحول "كورونا" إلى وباء عالمي.

Advertisements



وعلاوة على ذلك، تنتظر الأسواق تعهدات ملموسة من الجاننب الصيني بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة حول زيادة المشتريات من السلع.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 8.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.80 دولار وأقل سعر عند 8.73 دولار.