الاقتصاد

أسعار الصويا تغلق على ارتفاع متعافيةً من بعض خسائر الجلسة الماضية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع متعافيةً من بعض خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء معوضة بعض الخسائر التي سجلتها في جلسة الإثنين لكن مع استمرار المخاوف بشأن تأثير فيروس "كورونا" سلبيا على الطلب العالمي.


وبدأت الإصابات تتوالى بشكل متسارع في إيطاليا واليابان والبحرين والكويت وكوريا الجنوبية مع تسجيل أول إصابات في النمسا وسويسرا الأمر الذي ينذر بتحول "كورونا" إلى وباء عالمي.

Advertisements


وعلاوة على ذلك، تنتظر الأسواق تعهدات ملموسة من الجاننب الصيني بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة حول زيادة المشتريات من السلع.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 8.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.80 دولار وأقل سعر عند 8.73 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الصويا تغلق على ارتفاع متعافيةً من بعض خسائر الجلسة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا