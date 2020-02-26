شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض بأكثر من 4% مغلقاً أدنى 800 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات الثلاثاء متأثراً بالضغوط والمبيعات المكثفة في أسواق الأسهم العالمية الأمر الذي ينذر بحركة تصحيح وشيكة بالقطاع التكنولوجي.



جاء ذلك في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول من ظهور متسارع لحالات إصابة بفيروس "كورونا" حيث ارتفعت الإصابات في الصين إلى أكثر من 80 ألفاً بينما توفي ما يقرب من 2700 شخص.



وظهرت إصابات في سويسرا والنمسا والمزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان.

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ورغم إعادة افتتاح بعض المصانع في الصين، إلا أن شركات السيارات ومن بينها "تسلا" الأمريكية لا يزال لديها ترقب حذر بشأن تفشي "كورونا".



وتصدرت "تسلا" عناوين الوكالات الاقتصادية واهتمامات المحللين في الآونة الأخيرة مع تحقيقها مستويات متوالية الواحد تلو الآخر مما دفعها لتحقيق المرتبة الثانية عالميا في صناعة السيارات بعد "تويوتا" اليابانية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 4.1% إلى 799.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 856.6 دولار وأقل سعر عند 787 دولارا.