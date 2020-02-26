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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" ينخفض 3.6% بعد تنحي المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "والت ديزني" خلال تعاملات الثلاثاء متأثراً بالخسائر الفادحة بأسواق الأسهم العالمية في ظل المخاوف بشأن "كورونا" بالإضافة إلى استقالة المدير التنفيذي.
وأعلن "بوب إيجر" المدير التنفيذي لشركة الخدمات الترفيهية الأمريكية الاستقالة من منصبه، وسوف يتولى "بوب تشيباك" - رئيس مجلس إدارة المتنزهات - المسؤولية خلفاً له.
وصرح "إيجر" الذي يبلغ من العمر 69 عاماص بأنه مع الإطلاق الناجح لخدمات استهلاكية ترفيهية والتكامل مع "تونتي فيرست سنشري فوكس"، حان الوقت لتولي مسؤولية ودور آخر.
وأعرب "إيجر" عن ثقته في القياداتت التنفيذية لدى "والت ديزني" والمضي قدما في تحقيق المزيد من النجاحات على مختلف الأصعدة.
وكان من المفترض تولي "إيجر" دور رئيس مجلس الإدارة التنفيذي حتى عام 2021، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان سيستمر في هذا الدور.
وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "والت ديزني" بنسبة 3.6% إلى 128.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 153.4 دولار وأقل سعر عند 107.3 دولار.
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