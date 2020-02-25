شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام العشرين»: فتح تسجيل الاعتماد الإعلامي لـ«وزراء الزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة الإعلام والتواصل لمجموعة العشرين، عن فتح تسجيل الاعتماد الإعلامي لاجتماع وزراء الزراعة بالرياض، فى الفترة من 18-19 مارس المقبل.

وقالت: "يجب على الإعلاميين والجهات الإعلامية تقديم طلب الاعتماد لكل اجتماع يرغبون بتغطيته.. إذا كانوا قد سبق لهم التسجيل في الموقع، فيجب عليهم استخدام بيانات تسجيل الدخول ذاتها".

وأوضحت أنه سيغلق الإعتماد الإعلامي في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس.