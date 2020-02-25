شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة استثمارية جاذبة».. أول تصريح لوزير السياحة والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الغالية بتعيينه وزيراً للسياحة، سائلاً المولى أن يكون عوناً له في هذه المهمة الجليلة.

وقال: إن صدور قرار القيادة بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة جاء متسقاً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مؤكداً أن القيادة وفرت كل الممكنات التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في بلادنا إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير السياحة أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وقال: "سنلمس قريباً مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة"، معتبراً أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة، مضيفاً أن بلادنا تزخر بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه.

«سيرة ذاتية»

ويمتلك أحمد بن عقيل الخطيب ما يزيد على 25 عاماً من الخبرة في قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، قام خلالها بإنشاء وإدارة وإعادة هيكلة عدد من الهيئات الحكومية والشركات.

ويُعرف عنه قدرته على قيادة التحول المؤسسي وترجمة وتحقيق الرؤى المستقبلية بكفاءة وفعالية.

المؤهلات العلمية:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

- دبلوم في إدارة الثروات من جامعة دالهاوسي في كندا.

المناصب الحالية:

- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

- رئيس برنامج جودة الحياة.

- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

- وزير السياحة.

- عضو وأمين عام شركة وسط جدة الجديد.

- عضو وأمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.

- مستشار سمو وزير الدفاع.

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- مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.

- عضو وأمين عام مجلس إدارة القدية.

العضويات:

- عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمارات العامة.

- عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

- عضو مجلس إدارة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

- عضو مجلس إدارة في شركة نيوم.

- عضو مجلس إدارة في شركة البحر الأحمر.

- عضو في مجلس صندوق التنمية الوطني.

المناصب السابقة:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

- وزير الصحة.

- أسس شركة جدوى للاستثمار.

- مستشار لسمو ولي العهد في الديوان الملكي.

- تأسيس إدارة استثمارات العملاء في بنك الرياض.

- تأسيس المصرفية الإسلامية - أمانة - بنك ساب.

- المدير العام للخدمات الخاصة في بنك ساب.