شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25- 2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25-2-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.475 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس. إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دايس للملابس الجاهزة، الدلتا للسكر، المجموعة المصرية العقارية.



البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.475 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.475 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 594.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.01%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.51%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 802.5 ألف جنيه، 55.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 37.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 13328 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 15174 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 625 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 21.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.26%

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- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.119 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.745 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.755 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%

- مصر للفنادق إغلاق 14.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%