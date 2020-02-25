شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"دبى" تخسر مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" بنسبة 0.14% مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والطاقة، وأعاد سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة 0.86% وخسر رأس المال مليار درهم، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.



بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7758.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% خاسراً 158.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7623.14 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7758.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.04% خاسراً 158.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7623.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 143.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.11%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%.

وجاء سهم "جبل عمر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.81%، ثم أسمنت الشمالية بنسبة 3.36%، ثم ساسكو بنسبة 3.20%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.78%، ثم عطاء بنسبة 4.37%، ثم أسيج بنسبة 3.85%.

بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية. بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم بقيمة 507.3 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.36% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.19%.

كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 4.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%. Advertisements بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.86% خاسراً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.03 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.86% خاسراً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.03 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 186.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3652 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.93%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.45%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 85.2 مليون درهم.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسرة 66.16 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق عند مستوى 9703.88 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها الاتصالات. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسرة 66.16 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق عند مستوى 9703.88 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 102.7 مليون سهم بقيمة 317.5 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9145 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.47%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%.





بورصة الكويتقررت إدارة شركة بورصة الكويت، تعطيلها لمدة 3 أيام ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لدولة الكويت، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 1 مارس، حيث كانت مؤشرات بورصة الكويت، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بضغوط هبوط 11 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا.