شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بالتزامن مع خسائر فادحة في أسواق الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع خسائر فادحة تعاني منها أسواق الأسهم العالمية بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وهبط "الداو جونز" بأكثر من 800 نقطة خلال تعاملات الجلسة كما تخلىى "ناسداك" عن مستوى الحاجز النفسي (9000 نقطة)، فضلا عن هبوط أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية.



يأتي ذلك في ظل انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول حول العالم حيث سجلت الجزائر والنمسا وسويسرا أول حالات إصابة بالمرض، فيما ارتفع عدد الإصابات والوفيات باليابان وإيطاليا وسويسرا.

Advertisements



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 2660 حالة بينما أصيب أكثر من 77 ألفاً آخرين.



وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها طلب تمويلا بنحو 2.5 مليار دولار من الكونجرس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.