شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو صندوق النقد لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش صندوق النقد الدولي، إلى تقديم المشورة والمساعدة للحكومة التي تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات اللازمة لبدء عملية انتقال لبنان من الأزمة الحالية إلى تنمية مستدامة.

وأوضح كوبيش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين أن البنك يقدم معلومات واقعية حول الوضع في لبنان بما فيها السيولة والشفافية، مؤكدًا أن هناك ضرورة لشرح أسباب التدابير المتوقعة بعد زيارة صندوق النقد الدولي.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد حثّت الرئيس ميشال عون على إيجاد حل سريع لمدفوعات السندات الدولية التي يقترب موعد استحقاقها، للتقليل من حجم الخسائر التي قد تنجم عن تراجع أسعار السندات.