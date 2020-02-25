شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو صندوق النقد لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح كوبيش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين أن البنك يقدم معلومات واقعية حول الوضع في لبنان بما فيها السيولة والشفافية، مؤكدًا أن هناك ضرورة لشرح أسباب التدابير المتوقعة بعد زيارة صندوق النقد الدولي.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد حثّت الرئيس ميشال عون على إيجاد حل سريع لمدفوعات السندات الدولية التي يقترب موعد استحقاقها، للتقليل من حجم الخسائر التي قد تنجم عن تراجع أسعار السندات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو صندوق النقد لمساعدة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.