الاقتصاد

الأمم المتحدة تدعو صندوق النقد لمساعدة لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو صندوق النقد لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش صندوق النقد الدولي، إلى تقديم المشورة والمساعدة للحكومة التي تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات اللازمة لبدء عملية انتقال لبنان من الأزمة الحالية إلى تنمية مستدامة.

وأوضح كوبيش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين أن البنك يقدم معلومات واقعية حول الوضع في لبنان بما فيها السيولة والشفافية، مؤكدًا أن هناك ضرورة لشرح أسباب التدابير المتوقعة بعد زيارة صندوق النقد الدولي.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد حثّت الرئيس ميشال عون على إيجاد حل سريع لمدفوعات السندات الدولية التي يقترب موعد استحقاقها، للتقليل من حجم الخسائر التي قد تنجم عن تراجع أسعار السندات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو صندوق النقد لمساعدة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا