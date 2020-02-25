شكرا لقرائتكم خبر عن منها الشرقية.. «البيئة» تعتمد 64 منشأة لترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن القائمة الجديدة للمنشآت المعتمدة من قبلها استوفت المعايير والشروط اللازمة التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت شملت تغطية الخدمة في عدد من مناطق المملكة هي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، نجران، حائل، الشرقية، القصيم، جازان، الباحة، وعسير.
وأضافت الوزارة أنها اعتمدت هذه القائمة عبر مرحلتين، بعدما تقدم في المرحلة الأولى 50 منشأة لنيل اعتماد الوزارة لممارسة النشاط، تأهل منها 18 منشأة، فيما سجلت في المرحلة الثانية 63 منشأة تأهل منها 46 منشأة، داعية عموم الجمهور للتعامل مع هذه المنشآت والتفاهم المسبق على الأسعار ، وفقًا للخدمة المقدمة من قبل تلك المنشآت.
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