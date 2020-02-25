شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» تنصح بالصيانة الدورية للسخان: تُرشد الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
ونوهت "كفاءة" إلى أن السخانات العادیة فهي تستهلك طاقة أقل، ولكن متكرر عند الاستخدام أو عند نزول درجة الحرارة، وعليه فإن السخان الفوري أكفأ من السخان العادي.
وأكد مختصون في كفاءة، ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.
وأوضحوا أن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.
وقالوا: إن مكونات البطاقة الجديدة احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.
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