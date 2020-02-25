شكرا لقرائتكم خبر عن 360 مليون دينار أنفقها الكويتيون والمقيمون فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالله العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، عن إنفاق ما يزيد على 360 مليون دينار خلال الأيام الخمسة الماضية، التي سبقت الأعياد الوطنية، من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة من سحب نقدى، وأجهزة نقاط البيع، أو من خلال الدفع عبر الإنترنت، مقابل 316 مليوناً عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي تبدأ من 19 حتى 23 فبراير، بما يشكّل نمواً بنحو 14 في المئة.



وأوضح العجمي لـ «الراي» أن عدد العمليات التي تم تشغيلها خلال تلك الفترة وصل إلى ما يقارب 6.7 مليون عملية بمعدل 1.3 مليون عملية يومياً، مقابل نحو 5.577 مليون، بما يعادل 21 في المئة نمواً في عدد العمليات بين الفترتين.



وأفاد بأن السحوبات النقدية بلغت من 19 حتى 23 فبراير الجاري نحو 125 مليون دينار، مقابل 129 مليوناً، ما يشكّل انخفاضاً بواقع 3 في المئة في السحوبات النقدية، موضحاً أن حجم المبيعات عبر نقاط البيع بلغ نحو 161 مليوناً، مقابل 148 مليوناً بالفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 9 في المئة.

وذكر العجمي أن الخدمات الالكترونية «الدفع عبر الانترنت» بلغت عن الأيام الخمسة الماضية نحو 73 مليوناً، مقابل 38 مليوناً بزيادة تقدر بـ89 في المئة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن أعداد عمليات السحب النقدي وصلت في الأيام الخمسة الماضية إلى ما يقارب 1.2 مليون عملية خلال تلك الفترة، في حين وصل حجم عمليات نقاط البيع 4.3 مليون عملية، أما عمليات الدفع عبر الإنترنت فبين أن الأعداد التي تم تشغيلها في الفترة نفسها تزيد على 1.2 مليون عملية.

Advertisements

أرقام مميّزة

وأشار العجمي إلى أن «كي نت» حققت رقماً تاريخياً بالنسبة لعدد العمليات التي تتم خلال اليوم الواحد، موضحاً أن الشركة قامت ولأول مرة بتشغيل ما يزيد على 927 مليون عملية نقاط بيع بتاريخ 22 فبراير 2020، مقابل 683 ألفاً في الفترة المقابلة، بنمو 36 في المئة.

وذكر الرئيس التنفيذي أن «كي نت» قامت بتنفيذ رقم مميز آخر في خدمة الدفع عبر الإنترنت في يوم 20 فبراير الجاري، حيث بلغ عدد العمليات في ذلك اليوم ما يقارب 308 آلاف عملية تم تنفيذها بشكل مميز لأول مرة من خلال بوابة الدفع عبر الإنترنت، مقابل 168 ألفا، بنمو 83 في المئة.

ونوه إلى أن الشركة نفذت في ذلك اليوم أيضاً أعلى حجم عمليات ككل على مستوى قنوات الدفع كافة، حيث تم تنفيذ ما يقارب 1.5 مليون عملية في يوم 20 فبراير 2020، مقابل 1.1 مليون بنمو 35 في المئة.

جهوزية الشركة

وأكد العجمي أن لدى «كي نت» كوادر فنية متخصصة جاهزة للتعامل مع كل الحالات خلال فترة الأعياد الوطنية والعطل الرسمية، حيث قام الفريق الفني بتجهيز أجهزة السحب الآلي وتوفير النقد اللازم بها لتغطية فترة العطل والأعياد، لافتاً إلى أن الشركة توفر فريق الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي مكالمات واتصالات العملاء والتجار خلال أي وقت، إضافة إلى إمكانية التواصل عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

خدمات جديدة

وأشار العجمي إلى أن «كي نت» أطلقت أخيراً العديد من الخدمات الجديدة والمميزة بالتعاون مع القطاع المصرفي، موضحاً أنه تم إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني الجديدة خلال 2019، وقامت بربط ما يزيد على 1400 تاجر إلكتروني على بوابتها الجديدة لتحقق المزيد من التقدم.

وأفاد العجمي بأنه من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الجديدة طرحت «كي نت» خدمات جديدة مثل خدمة «كي فاست» التي تتيح للعملاء الدفع عبر الإنترنت بشكل سريع وآمن دون الحاجة إلى إدخال رقم وبيانات البطاقات في كل مرة، إضافة إلى وجود العديد من الخدمات الأخرى المميزة مثل خدمة استرجاع النقد بشكل كامل أو جزئي، علاوة على إطلاق خاصية الدفع عبر الإنترنت من خلال قيام التاجر بإرسال رابط للدفع دون الحاجة إلى وجود موقع إلكتروني خاص به، حيث سيتم تفعيل هذه الخاصية قريباً لخدمة أكبر عدد من التجار.

وأوضح العجمي، أن «كي نت» أطلقت بالتعاون مع وزارة المالية العديد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة، حيث أطلقت بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة تجديد الإقامات عبر الإنترنت، إضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة لتفعيل خدمة تجديد الضمان الصحي إلكترونياً، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتجديد وإصدار البطاقات المدنية عبر الإنترنت.