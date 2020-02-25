شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره..والخام الأمريكي يتراجع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل خسائر حادة بأسواق الأسهم العالمية، لم يكن النفط بمعزل عن هذه الضغوط حيث تحول هو الآخر نحو المزيد من التراجع.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.



وأعلنت المزيد من الدول كسويسرا والنمسا والبحرين والكويت وكوريا الجنوبية وإيطاليا وعلى رأسها الصين عن مزيد من الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:27 بتوققيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 50.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.02 دولار وأقل سعر عند 50.1 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 2% إلى 55.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 56.9 دولار وأقل سعر عند 55.1 دولار.