شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأسترالي وسط ترقب حذر لتطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل ترقب حذر للتطورات المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا".



وسجلت سويسرا والنمسا أول حالات إصابة بالفيروس التاجي كما ارتفع عدد الإصابات والوفيات في الصين في ظل استمرار الجهود لمحاولة احتواء الفيروس.



أما ما أثار القلق في الأسواق العالمية، فكان ظهور عشرات الإصابات وتسجيل وفيات في كل من إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية الأمر الذي يزي من الضغوط على الاقتصادات العالمية.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية على أن "كورونا" لم يتحول إلى وباء بعد لكن يجب اتخاذ خطوات سريعة لوققف انتشاره.



وطلبت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" 2.5 مليار دولار من الكونجرس لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي القاتل.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش عند 0.6604، وسجل أعلى سعر عند 0.6623 وأقل سعر عند 0.6585.