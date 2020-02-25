شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعا عن الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم ارتفاعاً عند فتح السوق، مستمدة بعض الدعم من تقارير الأرباح بعد أن شهد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أسوأ جلساتهما في عامين بفعل المخاوف من التفشي العالمي لفيروس كورونا. وارتفع داو 145.28 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 28106.08 نقطة، فيما زاد ستاندرد اند بورز 14.94 نقطة أو 0.46 بالمئة مسجلاً 3240.83 نقطة. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 75.55 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 9296.83 نقطة.

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